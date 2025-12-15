Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози

Британські солдати армії у Фінляндії під час навчань НАТО на кордоні з Росією.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, сер Річард Найтон має звернутися до британської громадськості, закликаючи країну активізуватися, щоб стримати загрозу ширшої війни в Європі, яку створює Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У промові Найтон має заявити, що війна Росії в Україні показала готовність російського диктатора Володимира Путіна атакувати своїх сусідів, що становить загрозу всьому НАТО, включаючи Великобританію.

Головнокомандувач підкреслить, що російське керівництво ясно дає зрозуміти, що хоче кинути виклик, обмежити, розділити і зрештою знищити НАТО. Найтон наголосить, що питання оборони та стійкості мають стати пріоритетними для всіх громадян країни, порівнюючи це з загальнонаціональним закликом до дій, подібним до того, що був під час Холодної війни.

Варто зазначити, що аналітики попереджають, що Велика Британія не має готовності до ведення тривалої війни, а європейським оборонним заводам знадобиться кілька років, щоб досягти такого ж рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії.

Нагадаємо, у Гельсінкі (Фінляндія) відбудеться саміт лідерів країн східного флангу ЄС 16 грудня. Основною метою зустрічі стане обговорення заходів щодо зміцнення обороноздатності Європейського Союзу та захисту кордонів від потенційної загрози з боку Росії.

До участі в саміті запрошені лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.