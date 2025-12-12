Головна Світ Економіка
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора
Генерал Шталь пропонує радикальні зміни для підвищення обороноздатності
фото: defence-network.com

Президент Академії політики безпеки ФРН закликає інвестувати «більше часу» у захист

Президент Федеральної академії політики безпеки, генерал-майор Вольф-Юрген Шталь виступив із гучною вимогою про радикальні кроки для покращення обороноздатності Німеччини. Про це пише «Главком» із посиланням на Welt.

У подкасті Machtmenschen журналу Focus Шталь заявив, що держава повинна забезпечити цивільну та військову обороноздатність на випадок нападу, і він не вірить, що це можливо зробити виключно на добровільній основі.

Окрім відновлення обов'язкової військової служби, генерал-майор Шталь висловився за збільшення робочого часу у певних галузях. Він вважає, що для швидкого підвищення готовності необхідне запровадження 48-годинного робочого тижня у критичних сферах. «Ми повинні робити більше. А це означає: ми повинні беззастережно інвестувати більше часу у нашу безпеку. Ми повинні стати кваліфікованими та швидше готовими до розгортання», – наголосив Шталь.

Генерал вважає, що зараз Бундесвер є обороноздатним, але цю здатність необхідно терміново «покращити». Шталь зазначив, що посилення Бундесверу – це не лише питання «більше грошей». Необхідно навчати солдатів користуватися новим обладнанням, і тут вирішальну роль відіграє «фактор часу».

Саме тому Шталь пропонує запровадити 48-годинний робочий тиждень, зокрема, у навчанні солдатів на новій техніці, оборонній промисловості.

Свої вимоги Шталь обґрунтовує зростанням загроз, посилаючись на дії диктатора Путіна. За словами генерала, Росія озброюється понад міру, необхідну для війни в Україні, і прагне послабити Європу, використовуючи вже сьогодні «гібридні атаки».

До слова, наприкінці наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

