«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС

Питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Про це президент України заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини. «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати», – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що американська сторона пропонує спільний формат управління станцією. Позиція Києва щодо цього формату є чіткою та простою: «Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на певну відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України».

Після виконання цих умов, за словами Зеленського, треба буде шукати можливість, як усім цим керувати.

«Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а «руські» вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити (або керувати), – поки що складно сказати. Все це в обговореннях», – додав глава держави.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна та її партнери переконані, що окупована Запорізька АЕС не зможе функціонувати під контролем Російської Федерації. Глава держави наголошував, що атомна електростанція, яка досі перебуває під тимчасовим контролем росіян, має обовʼязково повернутися під контроль України.

У листопаді Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України.

До слова, Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.