Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
фото: Офіс президента України

Питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Про це президент України заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». 

Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини. «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати», – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що американська сторона пропонує спільний формат управління станцією. Позиція Києва щодо цього формату є чіткою та простою: «Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на певну відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України».

Після виконання цих умов, за словами Зеленського, треба буде шукати можливість, як усім цим керувати.

«Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а «руські» вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити (або керувати), – поки що складно сказати. Все це в обговореннях», – додав глава держави.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна та її партнери переконані, що окупована Запорізька АЕС не зможе функціонувати під контролем Російської Федерації. Глава держави наголошував, що атомна електростанція, яка досі перебуває під тимчасовим контролем росіян, має обовʼязково повернутися під контроль України.

У листопаді Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України.

До слова, Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ
Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів
17 листопада, 10:40
Прево: Вони (росіяни – «Главком») вбили та поранили невинних людей, включно з дітьми, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами
16 листопада, 06:32
Саратівську область атакували БпЛА
Безпілотники атакували Росію: головне за ніч
16 листопада, 06:10
Лівітт: Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
25 листопада, 02:32
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
13 листопада, 14:01
Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
24 листопада, 12:42
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
25 листопада, 07:20
РФ завдала ракетний удар по Тернополю 19 листопада
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
27 листопада, 10:30

Політика

Зеленський розповів, як буде вирішувати питання заміни голів ОВА
Зеленський розповів, як буде вирішувати питання заміни голів ОВА
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua