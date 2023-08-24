Окупація України за 48 годин: уряд Німеччини розкритикував свою розвідку

Служби Німеччини прогнозували, що Путін окупує всю Україну через 24-48 годин

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Федеральну розвідувальну службу, яка помилялася в оцінках щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це пише Die Welt.

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Гербек зазначив, що спецслужби Великої Британії і Сполучених Штатів Америки під час просування російських військ до кордону України дуже серйозно попереджали про війну.

Німецькі служби говорили, що «це навчання, до найгіршого не дійде».

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«Але дійшло до найгіршого», – заявив віцеканцлер.

«Служби прогнозували, що Путін окупує всю Україну через 24-48 годин», – додав Габек.

До слова, триває 547-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.