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Окупанти перетворюють захоплені мелітопольські вузи на кузню кадрів для ФСБ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти перетворюють захоплені мелітопольські вузи на кузню кадрів для ФСБ
На окупованих територіях росіяни вербуватимуть майбутніх ФСБшників
фото з відкритих джерел

У приміщеннях двох мелітопольських вузів окупанти створили псевдоуніверситет МДУ

Російські окупанти планують навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцаїв у приміщенні захоплених мелітопольських вузів МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У цих приміщеннях окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди попри пафосну назву й безкоштовну «освіту» не змогли набрати достатню кількість студентів. Відтак, росіяни по традиції перетворили університет на режимний об’єкт.

Із наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників МВД, а також ввели спеціальність «спецфакультет із захисту інформації», що є кузнею кадрів для ФСБ.

«При цьому окупанти анонсували, що в подальшому студенти можуть брати участь в «програмах обміну» й навчатись на території РФ. Тобто фактично окупанти через цей університет-прокладку планують вербувати поліцаїв та гестапівців із подальшим навчанням у РФ», – інформує Центр нацспротиву.

Як повідомлялося, Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'явилися «школи молодого виборця», які мають на меті навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Як повідомлялося, Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня.

Теги: росія окупанти ФСБ вуз Мелітополь

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