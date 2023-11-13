Користуєтесь Telegram? Задумайтесь ще раз
Російські соціальні медіа закривають канали корінних народів в РФ
Адміністрація Telegram почала у себе масове закриття каналів поневолених Москвою народів. Мова не лише про Дагестан чи загалом Північний Кавказ. Днями закрито цілу низку каналів національно-визвольної боротьби народів Поволжя.
Може хтось досі не знає, але Telegram належить росіянам.
Це, звичайно, гарний сигнал, коли російські соціальні медіа закривають канали корінних народів в РФ. У Москві бояться, і це добре.
Проблема в іншому – у час повномасштабної війни Telegram вирвався в одноосібні лідери серед медіа у масовому поширенні інформації в Україні. Російський Telegram став у нас лідером з формування інформаційного порядку денного. Не кажу вже про те, скільки секретної і цікавої інфи для росіян українці пересилають і проговорюють саме у Telegram. Це серйозна загроза і з цим доведеться щось робити.
Без Telegram можна жити. У Грузії, наприклад, Facebook залишається найпопулярнішою соціальною мережею. Telegram там серед аутсайдерів.
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