Користуєтесь Telegram? Задумайтесь ще раз

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Михайло Басараб Політолог

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glavcom.ua
У час повномасштабної війни Telergram вирвався в одноосібні лідери серед медіа у масовому поширенні інформації в Україні
фото з відкритих джерел

Російські соціальні медіа закривають канали корінних народів в РФ

Адміністрація Telegram почала у себе масове закриття каналів поневолених Москвою народів. Мова не лише про Дагестан чи загалом Північний Кавказ. Днями закрито цілу низку каналів національно-визвольної боротьби народів Поволжя.

Може хтось досі не знає, але Telegram належить росіянам.

Це, звичайно, гарний сигнал, коли російські соціальні медіа закривають канали корінних народів в РФ. У Москві бояться, і це добре.

Проблема в іншому – у час повномасштабної війни Telegram вирвався в одноосібні лідери серед медіа у масовому поширенні інформації в Україні. Російський Telegram став у нас лідером з формування інформаційного порядку денного. Не кажу вже про те, скільки секретної і цікавої інфи для росіян українці пересилають і проговорюють саме у Telegram. Це серйозна загроза і з цим доведеться щось робити.

Без Telegram можна жити. У Грузії, наприклад, Facebook залишається найпопулярнішою соціальною мережею. Telegram там серед аутсайдерів.

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Теги: українці Facebook Telegram Кавказ Дагестан

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Михайло Басараб

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