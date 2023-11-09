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У Вінниці масштабна пожежа: горять складські приміщення

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Вінниці масштабна пожежа: горять складські приміщення
У Вінниці бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберіється ламінат
фото: ДСНС

Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра

Увечері 9 листопада, у Вінниці загорілися складські приміщення. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області у Facebook.

Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра.

За інформацією рятувальників, пожежа розпочалася на вулиці Гонти у складських приміщеннях, де зберігається ламінат.

«Площа пожежі становить близько 1 тисячі квадратних метрів. Для тушіння вогню залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки», – інформують у ДСНС.

Наразі рятувальники намагаються уникнути розповсюдження вогню на розташовані поруч металеві ангари. Пожежу вдалося локалізувати.

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Раніше повідомлялося, що надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Пожежа сталася в районі станції Мушкетове.

До слова, в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».

Площа пожежі склала близько 500 кв. м.

Теги: пожежа рятувальники Вінниця

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