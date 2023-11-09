У Вінниці масштабна пожежа: горять складські приміщення
Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра
Увечері 9 листопада, у Вінниці загорілися складські приміщення. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області у Facebook.
Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра.
За інформацією рятувальників, пожежа розпочалася на вулиці Гонти у складських приміщеннях, де зберігається ламінат.
«Площа пожежі становить близько 1 тисячі квадратних метрів. Для тушіння вогню залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки», – інформують у ДСНС.
Наразі рятувальники намагаються уникнути розповсюдження вогню на розташовані поруч металеві ангари. Пожежу вдалося локалізувати.
Раніше повідомлялося, що надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Пожежа сталася в районі станції Мушкетове.
До слова, в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».
Площа пожежі склала близько 500 кв. м.
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