Чи варто видаляти Telegram?
Складно довіряти соцмережі, де немає прозорості
Про телеграм.
Так трапилось, що наш будинок взяв курс на багатостраждальне ОСББ. Це така активність, що легше поїхати на полярний полюс і повернутись назад.
Створили групу в телеграмі, накидають варіанти і пропозиції. Виявилось, що в тому телеграмі сидить від сили 20% будинку. При чому вибірка абсолютно різна від молодняка до бабушок. Різних професій, але активні.
Тому це дуже переоцінена іграшка.
Три місяці тому я видалила практично всі підписки. Лишила кілька сторінок офіційних топових ЗМІ, двох бригад і парочки військових спеціалістів. І мені вистачає з головою. Наступного дня після завершення воєнного стану – видалю все нафіг.
Я не довіряю соцмережам, де нема саппорту, прозорості замість анонімності, а Дуров з однією і тією ж фоткою 15 років.
Набагато цікавіше кидати собі виклик і освоювати щось реально круте і глобальне. Ютуб-шортси і рілзи. Які набирають популярності і будуть врізатись в інфополе все глибше.
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