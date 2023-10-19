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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Чи варто видаляти Telegram?

glavcom.ua
Багато українців використовують Telegram, як джерело новин
фото з відкритих джерел

Складно довіряти соцмережі, де немає прозорості

Про телеграм.

Так трапилось, що наш будинок взяв курс на багатостраждальне ОСББ. Це така активність, що легше поїхати на полярний полюс і повернутись назад.

Створили групу в телеграмі, накидають варіанти і пропозиції. Виявилось, що в тому телеграмі сидить від сили 20% будинку. При чому вибірка абсолютно різна від молодняка до бабушок. Різних професій, але активні.

Тому це дуже переоцінена іграшка.

Три місяці тому я видалила практично всі підписки. Лишила кілька сторінок офіційних топових ЗМІ, двох бригад і парочки військових спеціалістів. І мені вистачає з головою. Наступного дня після завершення воєнного стану – видалю все нафіг.

Я не довіряю соцмережам, де нема саппорту, прозорості замість анонімності, а Дуров з однією і тією ж фоткою 15 років.

Набагато цікавіше кидати собі виклик і освоювати щось реально круте і глобальне. Ютуб-шортси і рілзи. Які набирають популярності і будуть врізатись в інфополе все глибше.

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Теги: інтернет соцмережі Telegram

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