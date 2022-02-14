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    Думки вголос

    Москва вважає, що залякування війною дає бажаний результат

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Варто бути готовим до будь-якого варіанту продовження конфлікту - Москва вважає, що залякування війною дає бажаний результат
    Варто бути готовим до будь-якого варіанту продовження конфлікту
    фото з відкритих джерел

    Своїми поступками сьогодні ми даємо Путіну можливість діяти завтра

    Коментар МЗС журналістам на слова Пристайка не виразний. На жаль. Це насторожує.

    Якщо у команді Зеленського планують зараз «подарувати» Росії позаблоковий статус України, то беруть на себе відповідальність за повторення сьогоднішньої напруги будь-коли у майбутньому. Москва зрозуміє, що залякування війною дає бажаний результат. І це може стосуватися не лише питання нашого членства НАТО, але й будь-чого іншого. Їм просто може не сподобатися, як ми на них подивилися.

    Росія просто буде змушена лякати нас наступом кожного разу, коли почує від нас щось неприйнятне для себе. Своїми поступками сьогодні ми не залишимо їм іншого варіанту надалі. Щоразу вони будуть демонструвати свою готовність нападати, щоб ми знову чимось поступилися.

    Зараз кожному з нас важливо знайти свій баланс, на вершині якого має бути раціональність, здоровий глузд.

    У сьогоднішній ситуації згадую слова, написані на бетонних брилах одного з передніх українських блокпостів на Донбасі. Звучало воно так: боятися немає сенсу.

    Ця фраза не про приреченість, а про здорове поєднання розумного фаталізму, обов‘язку і упевненості в собі.

    Капітуляція не пройде. Не шукайте варіантів. Цього ніхто не допустить і не пробачить.

    PS: Станом на 11.45 вже є коментарі і ОПУ, і МЗС. Переконують, що курс в НАТО – незмінний стратегічний пріоритет. От і добре.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: Росія НАТО війна Україна
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    Москва вважає, що залякування війною дає бажаний результат