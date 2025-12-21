Головна Світ Політика
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
фото: tass.ru

РФ традиційно відкидає запропоновані Україною та Європою пропозиції до проєкту мирного плану

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що «ніхто серйозно не говорив» про можливе проведення тристоронньої зустрічі представників Росії, США та України на рівні експертів. Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає «Главком».

За його словами, даних про результати зустрічі росіян з американською делегацією у Маямі ще немає.

«Чекаємо на інформацію від Дмитрієва за підсумками його контактів у Маямі, поки такої немає», – зазначив Ушаков.

Крім того, помічник Путіна заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ».

«Це не прогноз. Я впевнений, що ті пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру», – сказав Ушаков.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре. 

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме – він не уточнив.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Теги: росія США Україна переговори

