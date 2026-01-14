Головна Гроші Бізнес
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається

Війна і бізнес
Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська

Популярні магазини на вулиці Загорівській у Києві працювали 13 січня і продовжують працювати 14-го
фото: glavcom.ua

Торговельні компанії пояснили, у яких випадках їхні заклади можуть тимчасово не працювати

Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях станом на 14 січня застосовуються аварійні знеструмлення. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень. У зв’язку з тривалою відсутністю електроенергії деякі мережеві магазини повідомили, що можуть закриватися, хоча це явище не є масовим наразі. «Главком» звернувся до компаній за подробицями.

«Аврора»

Магазин «Аврора» на вулиці Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го
Магазин «Аврора» на вулиці Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го
фото: glavcom.ua

Магазини мережі «Аврора» працюють у штатному режимі.

«Інформація, яка шириться в соціальних мережах, щодо масового закриття магазинів «Аврора» не відповідає дійсності», – наголосила компанія в коментарі редакції.

Водночас, дійсно, можуть бути тимчасові закриття окремих торгових точок, якщо генератор або інше джерело живлення вийшло з ладу. Проте зазначається, що це скоріше точкова ситуація, яка не має масового характеру.

«Фора»

Магазини мережі «Фора», зокрема в Києві та Київській області, також працюють у штатному режимі.

«Ми постійно відстежуємо ситуацію з енергопостачанням і, за можливості, адаптуємо роботу магазинів до поточних умов, щоб забезпечити доступ гостей до необхідних товарів», – запевнила пресслужба мережі.

Водночас зазначається, що ситуація з електропостачанням залишається динамічною та залежить від зовнішніх факторів. «Фора» обіцяє оперативно інформувати покупців про всі зміни в графіку роботи через офіційні канали комунікації.

«Екомаркет»

Компанія запевнила, що робить усе, щоб «полиці були повними, а в залах було тепло».

Крім того, у своїх соцмережах «Екомаркет» розповів, що в мережі магазинів покупці можуть ще й підзарядити гаджети.

Varus

Наразі всі супермаркети мережі Varus працюють у звичайному режимі та забезпечені генераторами, запевнила у відповіді на запит «Главкома» керівниця відділу іміджу та репутації компанії Олена Деха.

«Єдине, що може бути перерва до 30 хв, на дозаправку генератора. Але загалом усі магазини працюють», – додала вона.

«Сільпо»

«Сільпо» на вул. Загорівській у Києві працювало 13 січня і продовжує працювати 14-го
«Сільпо» на вул. Загорівській у Києві працювало 13 січня і продовжує працювати 14-го
фото: glavcom.ua

Учора ввечері в соцмережах з’явилася інформація про те, що буцімто в Чернігові деякі магазини «Сільпо» почали працювати за графіками. На запитання «Главкома», чи правдива ця інформація, пресслужба мережі відповіла: «Інформація про масові закриття супермаркетів мережі «Сільпо» не відповідає дійсності. Усі супермаркети обладнані генераторами, мають достатні запаси товарів, а постачання продуктів відбувається у звичному режимі. Графік роботи магазинів залишається незмінним, проте через низьку температуру й часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах часом виходить із ладу. У таких випадках можливі тимчасові перебої в наданні сервісу. Водночас команди на місцях роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновлювати роботу».

Щоб дізнатися, чи працює конкретний супермаркет «Сільпо», пресслужба радить гостям написати у їй соцмережі або зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0800 301 707. Там, зокрема, можуть підказати адресу найближчого супермаркету, що працює.

Novus

Novus на вул. Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го. Водночас Roshen, що поруч, закритий
Novus на вул. Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го. Водночас Roshen, що поруч, закритий
фото: glavcom.ua

Учора у пресслужбі Novus повідомили, що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тому клієнтів просять завчасно перевіряти актуальний графік роботи за посиланням або за телефоном гарячої лінії – 0 800 601 729.

Станом на момент публікації тимчасово не працюють 13 магазинів мережі в Києві за адресами:

  • вул. Анни Ахматової, 49;
  • проспект Миколи Бажана, 8;
  • проспект Броварський, 17;
  • Дніпровська набережна, 17-а;
  • проспект Володимира Івасюка, 4-а;
  • вул. Сержа Лифаря, 13;
  • вул. Петропавлівська, 12;
  • вул. Регенераторна, 4-а;
  • вул. Софії Русової, 1а;
  • площа Слави, підземний ТЦ «Арсенал»;
  • вул. Солом'янська, 16-б;
  • вул. Тальнівська, 3;
  • вул. Ушинського, 14-а.

«АТБ-Маркет» 

АТБ на вулиці Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го
АТБ на вулиці Загорівській у Києві працював 13 січня і продовжує працювати 14-го
фото: glavcom.ua

Пресслужба компанії зазначила, що наразі всі магазини торговельної мережі у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені генераторами, що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія пообіцяла оперативно реагувати та вживати необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів.

Нагадаємо, раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що великі мережеві супермаркети в Києві нібито закриваються через серйозні проблеми зі світлом. 

До слова, близько 400 будинків у столиці залишаються без опалення, частині з них повернуть тепло вже сьогодні, 14 січня.

Єлизавета Жабська, «Главком»

