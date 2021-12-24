Українські «нацики» залишаються нездоланною перешкодою для Москви

Росія лякає Україну великою війною. Чи можуть вони завдати нам шкоди? Можуть. Чи можуть захопити? Ні, не можуть. Для цього їм доведеться похоронити свою імперію.

У Путіна знову не вийде, бо вони нас погано розуміють

Війна лише мобілізує і розізлить всю Україну. Тепер ще більше обивателів стане налаштованими проти Росії і всього російського. А це насправді дуже потрібно для України, щоб зміцніти.

Найслабшою ланкою є хіба що українська правляча команда. Чи може налякати їх Путін і до чогось змушувати? Може. Але ми тут для того, щоб влада боялася нас більше, ніж Путіна

Хоча варто додати, що навіть із Зеленським росіяни прорахувалися. Вони щосили сприяли його перемозі на виборах. Далі вони наївно думали, що запустять Медведчука, який змістить Зеленського. Розрахунок був помилковим. Проти Медведчука запровадили санкції і виключили пул його телеканалів.

Вчора на пресконференції Путін прямо скаржився, що той, кого вони хотіли би бачити на чолі України, зазнає переслідувань. І це прекрасне визнання.

Ворожі колаборанти повинні зазнавати переслідувань, бо колаборанти є загрозою національній безпеці

Втім, розслаблятися рано. Досі серед нашої політичної фауни доволі багато тих, кого Кремль волів би бачити за кермом України. Зрештою, і сьогоднішню правлячу верхівку Москва вважає такою, яку можна змусити. Саме тому зараз ми чуємо погрози війною.

Вчора Путін також сказав, кого він вважає своєю головною їхньою проблемою в Україні − це «нацики». Тож тримаймося купи, українські «нацики». Ми головна опора Українською Держави.

Джерело: блог Михайла Басараба

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