Завдання українського націоналізму на 2018 рік

Січневі тези: оперативно-тактичні завдання українського націоналізму на 2018 рік.

Пам’ятати, що боротьба проти обставин, а не адаптація, є належним колективним способом нашого існування. Не допустити навіть у проекті повторення трагічної ситуації, коли псевдоопозиція стає псевдовладою. Розпочати заповнення безпекового вакууму, створеного державою через усунення від реальної правозахисної, правоохоронної та