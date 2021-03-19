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    Думки вголос

    Портрет Литвина має висіти в кабінеті кожного нового політика

    Володимир Литвин - Портрет Литвина має висіти в кабінеті кожного нового політика
    Володимир Литвин

    Доцент докучмівського періоду

    Мовою оригіналу

    На самом деле пример Владимира Михайловича это про бездарно расстраченный талант. А талант у него был, как и какие-то моральные качества.

    Доцент докучмовского периода когда-то написал хорошую книгу о новейшей истории, зашел с нуля в президентскую администрацию.

    А дальше смутная, (впрочем никак не подтверждаемая) роль в деле Гонгадзе (намекали, что он клал на стол ЛД Гиины статьи), что не помешало ему избраться в Раду, и с помощью ЛД даже ею порулить.

    А в 2004- м году даже умудрился завоевать симпатии, как соразрешитель конституционного кризиса.

    У него могло сложится по-другому, я думаю, если б он не боялся забвения. Но он слишком дорожил «местом».

    Когда-то он по поводу Ющенко сказал, что он как бы президент, который не чувствует страны. Владимир Михайлович перестал ее чувствовать, даже и без кресла главы державы. Желание власти так его ослепило, что все понимающий спикер пошел и на Харьковские соглашения и на диктаторские законы.

    Он позорно проиграл выборы ректора. И как сказал бы Френсис Андервуд окончательно стал бывшим.

    Портретик Литвина по-хорошему должен висеть в кабинете каждого нового политика. Как притча о разбазаренных возможностях. Впрочем, политическая молодёжь сама себе всегда кажется бессмертной.

    Джерело: Блог Ярослави Міщенко

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    Теги: Верховна Рада політика Володимир Литвин
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