Портрет Литвина має висіти в кабінеті кожного нового політика
Доцент докучмівського періоду
Мовою оригіналу
На самом деле пример Владимира Михайловича это про бездарно расстраченный талант. А талант у него был, как и какие-то моральные качества.
Доцент докучмовского периода когда-то написал хорошую книгу о новейшей истории, зашел с нуля в президентскую администрацию.
А дальше смутная, (впрочем никак не подтверждаемая) роль в деле Гонгадзе (намекали, что он клал на стол ЛД Гиины статьи), что не помешало ему избраться в Раду, и с помощью ЛД даже ею порулить.
А в 2004- м году даже умудрился завоевать симпатии, как соразрешитель конституционного кризиса.
У него могло сложится по-другому, я думаю, если б он не боялся забвения. Но он слишком дорожил «местом».
Когда-то он по поводу Ющенко сказал, что он как бы президент, который не чувствует страны. Владимир Михайлович перестал ее чувствовать, даже и без кресла главы державы. Желание власти так его ослепило, что все понимающий спикер пошел и на Харьковские соглашения и на диктаторские законы.
Он позорно проиграл выборы ректора. И как сказал бы Френсис Андервуд окончательно стал бывшим.
Портретик Литвина по-хорошему должен висеть в кабинете каждого нового политика. Как притча о разбазаренных возможностях. Впрочем, политическая молодёжь сама себе всегда кажется бессмертной.
Джерело: Блог Ярослави Міщенко