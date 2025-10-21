Головна Країна Події в Україні
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
фото: скриншот з відео

Українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки

Сьогодні, 20 жовтня, близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ вівся двома основними напрямками: на село Мала Токмачка та на Новоандріївку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони півдня.

«Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), одного танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Внаслідок злагодженого вогню (дрони, артилерія, піхота) українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на новоандріївському напрямку було знищено шість ББМ та вісім мотоциклів, ще п'ять ББМ та один танк пошкоджено.

«Загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів. Ворожий десант не зміг дістатися позицій ЗСУ. У 65-й бригаді втрат серед особового складу немає, жодної позиції не втрачено. Бойова робота з добивання залишків ворога триває», – наголосили Сили оборони.

Як повідомлялося, ворог не припиняє гнати техніку на позиції ЗСУ, що на околицях Добропілля, і за тиждень провів два механізовані штурми в напрямку сіл Володимирівка та Софіївка. Сили оборони кажуть, такої масованої атаки на цьому напрямку не бачили з пів року, бо через навалу дронів з обох боків фронту техніку в боях майже не застосовують.

Теги: війна Запорізька область штурм

Читайте нас

