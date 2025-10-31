Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
З серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски ракети 9М729 по українській території
фото: Reuters

Ракета 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters

Це – перше офіційне підтвердження того, що Росія застосувала наземну крилату ракету 9М729 у бойових умовах – в Україні чи деінде, йдеться у статті. 

За словами одного з високопоставлених українських урядовців, з серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски цієї ракети по українській території. Крім того, два подібні пуски фіксувалися ще у 2022 році.

Ракета 9М729 змусила США вийти з договору

Зазначається, що саме ракета 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою. Її створення та випробування стали причиною розриву Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році, який діяв із часів холодної війни.

США тоді заявляли, що Росія порушила умови угоди, оскільки дальність польоту 9М729 значно перевищує ліміт у 500 км, дозволений договором. Москва ж традиційно це заперечувала.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон) оцінюють максимальну дальність ракети у приблизно 2500 км, вона може бути оснащена як звичайною, так і ядерною бойовою частиною.

Згідно з інформацією військових джерел, одна з ракет, випущених 5 жовтня, пролетіла понад 1,2 тис. км, перш ніж уразила ціль на території України

«Використання Росією ракети 9М729, забороненої Договором РСМД, в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни проти України», – наголосив Сибіга.

Сибіга підтвердив агентству Reuters підтримку мирного плану Трампа, наголосивши, що для того, щоб підштовхнути Росію до миру, потрібен максимальний тиск.

На думку України, ключем до припинення війни є збільшення її далекобійної вогневої міці. Саме тому Україна закликає США надати далекобійні ракети Tomahawk, попри те, що Росія розцінює такий крок як «небезпечну ескалацію».

Reuters знайшло докази запусків 9М729 по Україні

У статті зазначається, що українське МЗС не розкрило точні дати й локації запусків ракет 9М729. Однак джерела повідомляють, що перший запуск відбувся ще далекого 21 серпня, буквально менш ніж через тиждень після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

Агентство Reuters вивчило фотодокази після обстрілу житлового будинку в селі Лапаєвка, де 5 жовтня загинули четверо людей. Цей наседений пункт розташований більш ніж за 600 км від російського кордону. На уламках ракети, зокрема на частинах із проводкою, було видно характерне маркування 9М729.

Експерт із глобальної безпеки, професор Джеффрі Льюїс із Коледжу Міддлбері, підтвердив справжність знахідок: за його словами, конструкція двигуна, труб і зовнішня оболонка повністю відповідають відомим технічним параметрам ракети 9М729.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п’яти років.

До цього рішення Дональда Трампа могла спонукати демонстрація Росією ядерної зброї. Наказ Трампа з’явився через кілька годин після заяви російського президента Володимира Путіна про успішне випробування нової ядерної зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував президента США Дональда Трампа через його наказ про відновлення випробувань ядерної зброї. 

Теги: США росія Дональд Трамп ядерна зброя ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потреба в грошах та психологічна вразливість може зробити підлітка піддатливими до онлайн-вербування
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
29 жовтня, 11:14
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
24 жовтня, 08:58
За словами посадовця, запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Трампа
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
23 жовтня, 10:15
За словами міністра війни США, удари було здійснено за вказівкою президента Трампа
Американські військові знищили судно у Тихому океані
23 жовтня, 07:24
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
Трамп заявив, що Путін поважає Ердогана
Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні
14 жовтня, 02:42
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
Митрофанов: Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
3 жовтня, 16:37
Літак розбився поблизу населеного пункту Танизебей
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий
3 жовтня, 15:17

Політика

Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua