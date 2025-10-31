Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору

Ракета 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Це – перше офіційне підтвердження того, що Росія застосувала наземну крилату ракету 9М729 у бойових умовах – в Україні чи деінде, йдеться у статті.

За словами одного з високопоставлених українських урядовців, з серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски цієї ракети по українській території. Крім того, два подібні пуски фіксувалися ще у 2022 році.

Ракета 9М729 змусила США вийти з договору

Зазначається, що саме ракета 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою. Її створення та випробування стали причиною розриву Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році, який діяв із часів холодної війни.

США тоді заявляли, що Росія порушила умови угоди, оскільки дальність польоту 9М729 значно перевищує ліміт у 500 км, дозволений договором. Москва ж традиційно це заперечувала.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон) оцінюють максимальну дальність ракети у приблизно 2500 км, вона може бути оснащена як звичайною, так і ядерною бойовою частиною.

Згідно з інформацією військових джерел, одна з ракет, випущених 5 жовтня, пролетіла понад 1,2 тис. км, перш ніж уразила ціль на території України

«Використання Росією ракети 9М729, забороненої Договором РСМД, в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни проти України», – наголосив Сибіга.

Сибіга підтвердив агентству Reuters підтримку мирного плану Трампа, наголосивши, що для того, щоб підштовхнути Росію до миру, потрібен максимальний тиск.

На думку України, ключем до припинення війни є збільшення її далекобійної вогневої міці. Саме тому Україна закликає США надати далекобійні ракети Tomahawk, попри те, що Росія розцінює такий крок як «небезпечну ескалацію».

Reuters знайшло докази запусків 9М729 по Україні

У статті зазначається, що українське МЗС не розкрило точні дати й локації запусків ракет 9М729. Однак джерела повідомляють, що перший запуск відбувся ще далекого 21 серпня, буквально менш ніж через тиждень після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

Агентство Reuters вивчило фотодокази після обстрілу житлового будинку в селі Лапаєвка, де 5 жовтня загинули четверо людей. Цей наседений пункт розташований більш ніж за 600 км від російського кордону. На уламках ракети, зокрема на частинах із проводкою, було видно характерне маркування 9М729.

Експерт із глобальної безпеки, професор Джеффрі Льюїс із Коледжу Міддлбері, підтвердив справжність знахідок: за його словами, конструкція двигуна, труб і зовнішня оболонка повністю відповідають відомим технічним параметрам ракети 9М729.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п’яти років.

До цього рішення Дональда Трампа могла спонукати демонстрація Росією ядерної зброї. Наказ Трампа з’явився через кілька годин після заяви російського президента Володимира Путіна про успішне випробування нової ядерної зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував президента США Дональда Трампа через його наказ про відновлення випробувань ядерної зброї.