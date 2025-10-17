CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ

Після безрезультатних переговорів Трампа та Путіна США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для ударів по РФ

Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня американська адміністрація переглянула правила обміну розвідданими

Сполучені Штати значно розширили обмін розвідувальною інформацією з Україною, включивши дані про цілі, розташовані глибше на території Росії. Обидві сторони називають це частиною стратегії, що має примусити Москву повернутися до мирних переговорів, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними джерел видання, після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня американська адміністрація переглянула правила обміну розвідданими. Тепер серед наданої інформації особливу увагу приділяють об’єктам енергетичної інфраструктури, які раніше вважалися «забороненими» для ударів.

Вашингтон спочатку просив Київ утриматися від атак на енергетичні об’єкти перед самітом, сподіваючись домовитися з Москвою. Проте після безрезультатних переговорів США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для відновлення ударів по цих цілях.

За словами іншого джерела, під американським схваленням Україна виробила цілеспрямовану стратегію ураження російських енергетичних об’єктів. Київ вважає це одним із небагатьох шляхів досягнення стратегічного ефекту на фоні фактичного застою фронту та значних людських втрат.

«Це війна, якої ніколи б не сталося, якби президент Трамп був президентом, – визнає сам Путін, а Трамп намагається її зупинити», – зазначив чиновник Білого дому, коментуючи зміни в обміні розвідданими.

Як відомо, за останні тижні українські сили завдали близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей нафтопереробної галузі країни-агресорки.

Атаки були спрямовані не лише на НПЗ, а й на насосні станції, сховища та експортні термінали. Серед уражених об’єктів – і віддалені заводи: найбільш дистанційний НПЗ у Тюмені розташований на відстані близько 1 992 км від українського кордону. Деякі підприємства зазнавали ударів кілька разів.

До слова, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.