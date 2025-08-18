Головна Світ Політика
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трампа намагатимуться переконати у необхідності посилення санкцій проти Росії
Відомо, що у Вашингтоні ключовими завданнями Зеленського під час переговорів буде уникнення повторення конфліктних ситуацій

Президенту України Володимиру Зеленському разом з європейськими лідерами належить з’ясувати, які гарантії безпеки готові надати США в обмін на організацію зустрічі українського президента з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Видання підкреслює, що у делегації політиків, які супроводжують Зеленського, є кілька фігур, з якими Дональд Трамп має особисті зв’язки. Серед них – генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александр Стубб.

Європейські лідери прагнутимуть отримати від Трампа чітку відповідь щодо того, які саме гарантії безпеки можуть надати США, намагаючись при цьому організувати зустріч Зеленського з Путіним.

За інформацією джерела, ключовими завданнями Зеленського під час переговорів є уникнення повторення конфліктних ситуацій, подібних до інциденту в Овальному кабінеті 28 лютого, утримання інтересу Трампа до посередницької ролі, з’ясування вимог Кремля, визначення термінів можливої тристоронньої зустрічі та переконання США у необхідності посилення санкцій проти Росії.

Водночас, як зазначає Bloomberg, успішність реалізації цих завдань залежатиме від того, наскільки, на думку європейських чиновників, Путіну вдалося вплинути на Трампа під час саміту в Алясці 15 серпня.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

