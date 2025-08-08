Головна Країна Суспільство
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців
Чоловік зворушливо повідомив про те, що його донька воює у лавах «Азова»
скриншот відео

Новий ролик «Азова» викликав широкий відгук в українському суспільстві

«А моя в Азові». Так звучить новий рекрутинговий ролик 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», присвячений жінкам-військовослужбовицям. Відео, що продовжує успішну серію, викликало хвилю емоцій в українському суспільстві, демонструючи, що сила та патріотизм не мають гендерних меж. Про це повідомляє «Главком».

Про що новий ролик

У відеоролику показана розмова двох чоловіків-колег, які працюють на станції технічного обслуговування автомобілів. Один з них розповідає, що шукає шляхи для бронювання свого сина, якому виповнилося 26 років, від мобілізації, і зазначає: «Тобі добре, в тебе донька. До речі, як вона?». 

На це колега з теплою усмішкою відповідає: «А моя в «Азові».

«Навіть якщо батьки не готували своїх доньок до військової кар'єри, їхні принципи, любов до країни та бажання діяти приводять їх до війська, де вони приймають важливі рішення, рятують життя та змінюють уявлення про силу», – йдеться у дописі, який супроводжує ролик.

Як зазначають в «Азові», «батько завжди вірив, що його донька виросте сильною. Але навіть не уявляв наскільки».

Реакція соцмереж

Ролик викликав широкий відгук в українському суспільстві. Більшість користувачів у захваті від відео, називаючи його «крутим» та «сильним».

«Якими ж крутими потрібно були батьками, щоб мати таких дітей», – написала Наталія Горбачук.

Василь Олійник висловив сподівання, що бригада зніме ролик, де діти розповідатимуть про своїх батьків, які служать в «Азові»: «Це має бути для кожної дитини як неймовірна гордість».

Однак деякі коментарі були більш критичними. Надія Романенко написала, що відчуває «зростання зрадометра» через те, що в реальному житті люди часто замовкають або відвертаються, коли чують про те, що близька людина служить в армії.

Нагадаємо, нові рекрутингові промо-ролики «Мій в Азові» від 12-ї бригади спеціального призначення зворушили українців

Події першого ролику відбуваються на ринкові. Дві жінки розмовляють про чоловіків та синів. Одна з них скаржиться, що її коханий та син сидять вдома, тому що не мають бронювання від мобілізації. Коли вона запитала у подруги, де зараз її син, та з гордістю відповіла: «А мій в Азові». Промо-ролик в Instagram за два дні набрав понад 26 тис. вподобайок.

Події на другому відео відбуваються у перукарні. Жінка скаржиться, що піде сама до ресторану, тому що її чоловік не виходить з дому. Інша жінка відповідає, що хоче наступного місяця з чоловіком поїхати до Італії. На питання про те, чи має чоловік бронь, вона відповідає: «А мій в Азові».

