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Нардеп Веніславський назвав головну проблему в бойовій підготовці мобілізованих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Нардеп Веніславський назвав головну проблему в бойовій підготовці мобілізованих
Із 1 листопада 2024 року підготовка мобілізованих у навчальних центрах триває майже півтора місяці
фото з відкритих джерел

Веніславський: Головна проблема мобілізації – це короткі терміни підготовки солдатів

Головна проблема у бойовій підготовці мобілізованих – це її короткий термін. Про це заявив депутат Верховної Ради, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Українського радіо».

«Головна проблема, яку ми бачимо, від якої прямо залежить рівень бойової підготовки, фахової підготовки мобілізованих військовослужбовців – це короткі терміни їхньої підготовки. Але вони, знову ж таки, пов'язані з війною і в нас деколи не вистачає фізичного часу забезпечити підготовку протягом двох-чотирьох місяців», – каже він.

Нардеп зазначив, що курси базової військової підготовки залишаються скороченими, а якість тренування залежить від командування військових частин.

Тому Комітет підготував низку рекомендацій для Міністерства оборони та командування Збройних Сил, переданих для службового використання. Зокрема, запропонували поширити передову практику з найбільш ефективних полігонів на всі інші тренінгові центри. Ці рекомендації були враховані.

«Я думаю, що поступово ми йдемо до збільшення ефективності, збільшення часу, а це, на мій суб'єктивний погляд, головний критерій оцінки ефективності. Чим більше часу людина готується, тим кращу підготовку вона отримує», – додав Веніславський.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов’язані громадяни отримують повістки. Останнє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося наприкінці жовтня, і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.

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Теги: мобілізація ЗСУ

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