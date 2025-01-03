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«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
фото: РБК

Лубінець: ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ознайомився із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини. За його словами, низка висновків щодо України – необґрунтовані. Про це він зауважив в Telegram.

«У доповіді визнаються систематичні порушення Росією прав людини в Україні, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти і катування українських військовополонених, незаконну конфіскацію майна на ТОТ України та залучення дітей до військової підготовки. Однак низка висновків ООН щодо України є хибними. Категорично не погоджуюся з тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмана», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях. Він зауважив, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне розслідування щодо цього, а Координаційний штаб, Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України підтвердили, що розслідування триває:

«Надані Департаментом з питань реалізації національного превентивного механізму коментарі не були враховані у доповіді. Співробітники Офісу омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах. Умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції».

Також Лубінець зауважив, що повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які нібито мали місце у транзитних пунктах після їх евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені державні органи України.

«Фактично, ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ. Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям», – додав омбудсмен.

Лубінець зазначив, що Україна неодноразово наголошувала на необхідності висвітлення проблеми «неналежного поводження» з урахуванням масштабів порушень міжнародного гуманітарного права з боку російської сторони, навіть за умови відсутності повного доступу до місць утримання в Росії.

«Бо ж виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а Росія просто не допускає. Це не тотожні речі! Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні «дотримуватись МГП». Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, що також ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

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Теги: Лубінець росіяни росія полон війна українці Україна ООН

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