Нарва як тест для НАТО: чи наважиться Путін перевірити статтю 5

Поки Росія воює в Україні, вона не готова до нападу на НАТО? Є важливий нюанс

Часто вважають, що Росія не буде готова до нападу на країну НАТО, поки триває війна в Україні. Але це не зовсім так.

Війна проти НАТО не копіюватиме війну проти України, і для її початку Кремлю не обов’язково мати мільйонну армію.

Можливість війни проти країн східного флангу НАТО прямо залежить від рішучості союзників воювати, насамперед США. Щодо цього є різні думки, проте існує лише один надійний спосіб це перевірити – здійснити реальну, «тестову» атаку та вивчити реакцію з боку країн-членів.

Упродовж років ми побачили багато тестових атак на країни НАТО: згадаймо два десятки російських дронів у Польщі у вересні минулого року або періодичні появи військових літаків і БПЛА над країнами Північної Європи.

Очевидно, що це потрібно не лише для збору інформації про роботу ППО (яка швидко застаріває), а й для з’ясування реакції НАТО на подібні інциденти. Гіпотетичне наземне вторгнення російських військ, найімовірніше, теж спочатку матиме тестовий характер.

Можливих сценаріїв безліч, але естонське прикордонне місто Нарва згадується практично в кожному з них. Наприклад, Росії неважко створити імітацію заворушень у Нарві. Їхня реальність не важлива, так само як не була важливою фіктивність «утисків російськомовних в Україні» перед повномасштабним вторгненням.

Негайно після цього Кремль вводить у місто декілька тисяч військових під приводом «захисту російськомовного населення та припинення заворушень». Це не повномасштабне вторгнення – операція обмежена одним містом, і далі війська не рухаються.

Очевидно, що це стане черговим тестом на дієвість статті 5 Договору НАТО. Чи погодяться США та країни ЄС воювати за естонську Нарву, враховуючи, що Росія запевнятиме, ніби їхнім країнам нічого не загрожує, а це «не вторгнення», а «спеціальна воєнна операція із захисту російськомовних»? Чи не пересваряться союзники під час обговорення доцільності військової відповіді?

У результаті НАТО або починає бойові дії, або розвалюється. Причому у випадку початку бойових дій росіяни можуть швидко вивести війська назад до РФ, заявивши, що «цілі СВО досягнуті» і російськомовним у Нарві більше нічого не загрожує.

Ключова перевага НАТО досі полягала в тому, що ніхто насправді не перевіряв його реальну дієвість. Потенційно це союз найсильнішої армії світу з найпотужнішими економіками планети.

Проте фактор Дональда Трампа у сукупності із занедбаним станом армій більшості країн-членів створює стратегічну невизначеність щодо здатності НАТО захистити себе. І щоб це перевірити, Путіну не потрібно формувати нову армію вторгнення: достатньо перекинути з українського фронту одну бригаду й один загін безпілотників та подивитися на результат.

Тому не дивно, що США відправили до Москви керівника ЦРУ, адже ймовірність подібного сценарію хоч і невисока, але точно вища за нуль.