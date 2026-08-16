Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва

Офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія» були розташовані біля станції метро «Почайна»

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 16 серпня пошкоджено офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія», розташовані біля станції метро «Почайна». Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне Культура».

У приміщенні «Нашого Формату» вибито частини стін у кількох кабінетах, пошкоджено стелю, а меблі зруйновано та зміщено. У команді видавництва повідомили, що ніхто з працівників не постраждав.

Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс видавництва «Наш Формат» фото: suspilne.media

«Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати «Наш Формат» зараз – купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською», – зазначили у видавництві.

Пошкоджень також зазнали офіс і частина складів видавництва «Лабораторія» біля книжкового ринку на Почайній. Про це повідомив засновник компанії Антон Мартинов.

5 фото На весь екран









За його словами, видавництво не встигло повністю перенести запаси на інші склади в Україні.

«Не встигли ми перевести все, що планували на інші склади по Україні, хоча не знаєш куди рухатись з переміщенням… Відвантаження з «Лабораторії» на певний час будуть можливі лише частково, з інших складів, на які ми диверсифікували зберігання книг», – написав Мартинов у Facebook.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня знищено відомий книжковий ринок на Почайні. Після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони зазнали значних руйнувань. Ринок протягом десятиліть був добре знайомий киянам. Там продавали нові та вживані книжки, рідкісні видання, а саме місце було популярним серед букіністів, колекціонерів та поціновувачів літератури.

Унаслідок російської атаки 16 серпня у кількох районах Києва виникли пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. Руйнування також зафіксовано у Голосіївському районі. Станом на 08:29 було відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та 106 безпілотників, під ударом опинилися Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Зокрема, російські війська запускали протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59/69.