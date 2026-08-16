Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва
Офіс видавництва «Наш Формат»
фото: suspilne.media

Офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія» були розташовані біля станції метро «Почайна»

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 16 серпня пошкоджено офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія», розташовані біля станції метро «Почайна». Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне Культура».

У приміщенні «Нашого Формату» вибито частини стін у кількох кабінетах, пошкоджено стелю, а меблі зруйновано та зміщено. У команді видавництва повідомили, що ніхто з працівників не постраждав.

Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс видавництва «Наш Формат»
Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс видавництва «Наш Формат»
фото: suspilne.media

«Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати «Наш Формат» зараз – купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською», – зазначили у видавництві.

Пошкоджень також зазнали офіс і частина складів видавництва «Лабораторія» біля книжкового ринку на Почайній. Про це повідомив засновник компанії Антон Мартинов.

5 фото
На весь екран

За його словами, видавництво не встигло повністю перенести запаси на інші склади в Україні.

«Не встигли ми перевести все, що планували на інші склади по Україні, хоча не знаєш куди рухатись з переміщенням… Відвантаження з «Лабораторії» на певний час будуть можливі лише частково, з інших складів, на які ми диверсифікували зберігання книг», – написав Мартинов у Facebook.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня знищено відомий книжковий ринок на Почайні. Після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони зазнали значних руйнувань. Ринок протягом десятиліть був добре знайомий киянам. Там продавали нові та вживані книжки, рідкісні видання, а саме місце було популярним серед букіністів, колекціонерів та поціновувачів літератури.

Унаслідок російської атаки 16 серпня у кількох районах Києва виникли пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. Руйнування також зафіксовано у Голосіївському районі. Станом на 08:29 було відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та 106 безпілотників, під ударом опинилися Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Зокрема, російські війська запускали протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Читайте також:

Теги: Київ культура ринок росія ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни досі не розуміють, що війна вже прийшла до них
Чому росіяни не розуміють, що з ними відбувається
24 липня, 15:07
Очільник Міноборони Італії зазначив, що головна мета Росії – швидке захоплення України та повалення її влади – провалилася
Коли закінчиться війна в Україні? Міністр оборони Італії зробив заяву
21 липня, 20:59
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
24 липня, 13:11
Україна уразила Ільський НПЗ у Росії
На Ільському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки українських дронів
8 серпня, 11:13
Німеччина має понад 20% усіх газосховищ ЄС
Європі загрожує зима без газу: до чого тут Німеччина
9 серпня, 03:42
Кількість застосованих дронів-камікадзе скоротилася на 14% порівняно з червнем і на 39% – з травнем
Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані
11 серпня, 02:27
Втрати ворога станом на 13 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
13 серпня, 06:51
У Москві знайшли нових «винних» у руйнуваннях на Україні і вимагають компенсації
Держдума РФ висунула Європі вимогу щодо компенсацій за війну
27 липня, 03:04
Нафтова пляма охопила сотні кілометрів біля Оману
Російська нафта розлилася біля Оману: масштаб виявився значним
11 серпня, 09:10

Новини

Місяць протестів. Кияни продовжують вимагати повернення Федорова у Міноборони
Місяць протестів. Кияни продовжують вимагати повернення Федорова у Міноборони
Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва
Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
56K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua