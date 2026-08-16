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Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті
Путін на початку 1980-х. Автор коментаря запевнив, що у 1995 році його зріст становив 162 см
фото з соцмереж

Користувачі соцмереж, які стверджують, що зустрічали російського диктатора особисто, звернули увагу на його зріст, зовнішність та поведінку

У соцмережі Threads набрав популярності допис із запитанням до користувачів, яким доводилося бачити російського диктатора Володимира Путіна наживо. У відповідях люди почали ділитися спогадами про зустрічі з ним у різні роки – від 1990-х до початку 2020-х, про це повідомляє «Главком».

«Хто бачив Володимира Путіна наживо, розкажіть, який він», – поцікавився автор допису. Публікація зібрала чимало відповідей, серед яких були як розповіді про особисті зустрічі, так і жарти та саркастичні коментарі.

Однією з деталей, яка повторювалася у кількох розповідях, став невисокий зріст Путіна. Один із користувачів написав, що випадково побачив його у 2004 році у польському місті Познань під час міжнародної будівельної виставки. Тоді Путін перебував із візитом у Польщі та відвідав захід разом із тодішнім польським президентом Александром Квасневським.

За словами автора коментаря, він опинився зовсім поруч із Путіним і найбільше був здивований саме його зростом: «Вразив дуже маленький зріст». Інший користувач пригадав зустріч ще у 1999 році. Путін разом із тодішнім губернатором Санкт-Петербурга Володимиром Яковлєвим вийшов із філармонії, а перехожі фотографувалися з ними. Автор коментаря стверджує, що стояв приблизно за метр від майбутнього президента РФ і також був вражений тим, наскільки той невисокий.

Один із користувачів Threads навів і конкретну цифру щодо зросту Путіна. За його словами, у 1995 році зріст російського диктатора становив 162 см. На підтвердження він опублікував архівну світлину, зроблену, як стверджує автор, на початку 1980-х років. Водночас користувач зазначив, що особисто з Путіним тоді не перетинався.

Ще одна користувачка розповіла про відвідування Маріїнського театру у 2018 році. За її словами, вона сиділа на балконі безпосередньо над місцями, де в партері перебували Путін та Олександр Лукашенко. Жінка пригадала, що через їхню присутність початок вистави затримали приблизно на півтори години.

Путін і Лукашенко у Маріїнському театрі, 2018 рік
Путін і Лукашенко у Маріїнському театрі, 2018 рік
фото з соцмереж

З'явився в обговоренні й спогад про Путіна під час саміту у Владивостоці у 2021 році. Авторка переказала слова подруги, яка нібито бачила його зблизька. За її твердженням, Путін був невисоким, а на його обличчі було помітно товстий шар гриму.

Деякі користувачі описували не лише зовнішність, а й поведінку російського диктатора. Один із коментаторів заявив, що неодноразово бачив Путіна на пресконференціях і брифінгах. За його спостереженнями, той демонстрував надмірну впевненість у собі. Користувач також стверджує, що не пам'ятає жодного такого заходу, на який Путін приїхав би вчасно.

До дискусії долучився й журналіст Дмитро Гордон. На запитання, яким Путін є наживо, він відповів коротко та різко: «Я бачив. Щури виглядають краще».

Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті фото 1
скриншот

Частина коментарів була відверто саркастичною. Зокрема, низка користувачів написали, що наживо Путіна не бачили, але чекають можливості побачити «неживим». Дехто іронізував над «позитивними якостями» диктатора, назвавши серед них лояльність до свого найближчого оточення. 

Зріст Володимира Путіна неодноразово ставав предметом обговорень у медіа та соцмережах. Офіційних даних щодо цього немає, тоді як у відкритих джерелах найчастіше називають показники близько 168–170 см. Водночас існують і припущення, що російський диктатор може бути значно нижчим.

У мережі також неодноразово звертали увагу на взуття Путіна, припускаючи, що воно має приховану платформу або підбори, які візуально додають йому зросту. З цим деякі користувачі пов'язують і характерну манеру його ходи.

Предметом обговорень ставали фото Путіна поруч із вищими політиками та чиновниками. Автори таких публікацій припускають, що під час офіційних зйомок можуть використовувати спеціально підібрані ракурси та постановку кадру, аби різниця у зрості була менш помітною. 

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за власну безпеку на тлі атак українських безпілотників. Для приховування його реального місцеперебування Кремль, зокрема, може використовувати фальшиві президентські кортежі, а сам Путін віддає перевагу пересуванню спеціальним бронепоїздом. 

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Теги: росія путін росіяни соцмережі

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