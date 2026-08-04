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Рекорд за всю війну: скільки КАБів Росія скинула на фронті у липні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рекорд за всю війну: скільки КАБів Росія скинула на фронті у липні
Рекордна кількість КАБів атакувала фронт у липні
фото (ілюстративне): росЗМІ

Статистика Міноборони свідчить про зростання інтенсивності бойових дій на фронті протягом липня

За місяць окупанти застосували рекордну кількість керованих авіаційних бомб, а кількість бойових зіткнень перевищила 7,9 тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, протягом липня російська армія скинула понад 8 300 керованих авіаційних бомб (КАБів) – це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни. Також минулого місяця на фронті зафіксували 7 922 бойові зіткнення – у середньому понад 250 боїв щодоби.

Крім того, російські війська здійснили майже 97 тисяч обстрілів, з яких понад 1 300 – із реактивних систем залпового вогню. Попри значне зростання інтенсивності атак та постійний тиск з боку противника, Сили оборони України продовжують утримувати позиції та стримувати наступальні дії російських військ.

Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів намагалися просунутися на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, однак підтверджених успіхів не досягли. За оцінкою аналітиків, українські військові змогли зірвати наступальні дії противника. 

Крім цьог, Сили оборони України вперше здійснили повітряний штурм із використанням наземного роботизованого комплексу, який до місця виконання завдання доставив важкий безпілотник. 

Раніше Повітряні сили назвали кількість збитих ракет і дронів РФ від початку великої війни. Загалом українські сили ППО знищили понад 445 тис. повітряних цілей, серед них – 91 аеробалістичну ракету «Кинджал», 794 крилаті ракети «Калібр», 2809 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, 346 балістичних ракет «Іскандер-М» і KN-23 та понад 65,6 тис. ударних безпілотників Shahed.

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Теги: Міноборони війна ЗСУ фронт

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