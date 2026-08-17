Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 серпня 2026 року

Ніч на 17 серпня розпочалася з масованого удару по Сумах – у місті пожежі і постраждалі. Водночас стало відомо, що Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу, а аналітики очікують посилення ескалації взимку. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 серпня.

Росія завдала масованого удару по Сумах: пожежі і постраждалі

Ворог атакував Сумщину й обласний центр – у місті виникли пожежі, є постраждалий.

фото: ДСНС Сумщини

Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу

Кремль визначив терміни для захоплення Донбасу. Західні чиновники та аналітики очікують, що взимку Росія посилить ескалацію – ймовірно, спробує скористатися дефіцитом українських засобів ППО для масштабних ударів по енергетиці й цивільній інфраструктурі.

фото: Getty Images

Трамп урізав військові навчання США і Південної Кореї через «дружбу» з Кімом

Через зближення з північнокорейським лідером Трамп скоротив спільні військові навчання США та Південної Кореї.

фото: АР

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