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Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 серпня 2026 року

Ніч на 17 серпня розпочалася з масованого удару по Сумах – у місті пожежі і постраждалі. Водночас стало відомо, що Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу, а аналітики очікують посилення ескалації взимку. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 серпня.

Росія завдала масованого удару по Сумах: пожежі і постраждалі

Ворог атакував Сумщину й обласний центр – у місті виникли пожежі, є постраждалий.

Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня фото 1
фото: ДСНС Сумщини

Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу

Кремль визначив терміни для захоплення Донбасу. Західні чиновники та аналітики очікують, що взимку Росія посилить ескалацію – ймовірно, спробує скористатися дефіцитом українських засобів ППО для масштабних ударів по енергетиці й цивільній інфраструктурі. 

Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня фото 2
фото: Getty Images

Трамп урізав військові навчання США і Південної Кореї через «дружбу» з Кімом

Через зближення з північнокорейським лідером Трамп скоротив спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня фото 3
фото: АР

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Теги: навчання військові військові навчання бензин путін експорт росія

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