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Росія навмисно атакувала половину американських підприємств в Україні – сенатор

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія навмисно атакувала половину американських підприємств в Україні – сенатор
Підприємства США в Україні стали об'єктом свідомого переслідування з боку Кремля
фото з відкритих джерел

Блюменталь: санкційний законопроєкт стане «кувалдою» проти Путіна вже у вересні

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь заявив, що близько половини американських компаній, які працюють в Україні, зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок російських ракетних і дронових атак, та закликав американський бізнес активніше тиснути на Конгрес і Білий дім заради посилення тиску на Кремль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Заяву сенатор зробив на пресконференції у Києві у вівторок, 25 серпня. За його словами, йдеться не про випадкові влучання ракет чи дронів, що збилися з курсу, а про повторювані цілеспрямовані удари, які демонструють повну зневагу до міжнародного права та завдають бізнесу збитків на мільйони доларів. Блюменталь наголосив, що американці мають реагувати на це обуренням, адже підприємства США в Україні стали об'єктом свідомого переслідування з боку Кремля.

Сенатор висловив сподівання, що американські компанії, які працюють в Україні, почнуть відвертіше говорити з президентом Дональдом Трампом і Конгресом про необхідність продемонструвати силу, аби спонукати Росію сісти за стіл переговорів.

«Кувалда» для Путіна: голосування очікують у вересні

Під час того ж візиту до Києва, де Блюменталь зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями, сенатор розповів про перспективи ухвалення санкційного законопроєкту, співавтором якого він був разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом. За інформацією Reuters, Блюменталь сподівається, що Палата представників ухвалить документ уже у вересні, і закон стане «потужним ударом» по спробах Путіна фінансувати війну проти України.

«Путін розуміє лише силу, – заявив Блюменталь на пресконференції. – А санкційний законопроєкт – це кувалда, яка може мати саме ту силу, яку розуміє Путін».

За словами сенатора, документ користується сильною підтримкою республіканців у Палаті представників. Хоча демократи загалом підтримують санкції, частина з них побоюється, що законопроєкт дасть Трампу свободу дій для запровадження додаткових мит, зокрема проти союзників США. Блюменталь заперечив ці побоювання, зазначивши, що передбачені у документі винятки звільнять європейських союзників від мит.

Сенатор також розповів, що попросив Зеленського вплинути на членів Палати представників, аби ті підтримали ухвалення законопроєкту. Минулого місяця український президент вже зустрічався з кількома сенаторами у Вашингтоні – напередодні голосування, яке відбулося в день похорону Ліндсі Грема. За словами Блюменталя, Зеленський «з радістю і без вагань» погодився на це прохання.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила у великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві – одне з найгучніших підтверджень слів сенатора про цілеспрямовані атаки на американський бізнес в Україні.

До слова, після несподіваної смерті сенатора Ліндсі Грема, співавтора санкційного законопроєкту, Україна втратила одного з ключових союзників у Вашингтоні, однак Блюменталь та інші сенатори пообіцяли довести його справу до кінця.

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Теги: Сенат США завод санкції путін бізнес Україна президент ракета російська ракета законопроєкт США

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