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Біткоїн злетів до $72 тисяч – максимуму за два місяці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Біткоїн злетів до $72 тисяч – максимуму за два місяці
За добу криптовалюта подорожчала майже на 5% на тлі зустрічі Трампа з керівниками криптобірж
фото ілюстративне

Дії міністра фінансів Бессента спричинили обвал дохідності облігацій США

Ціна біткоїна вперше за понад два місяці перевищила позначку в $70 тис. – зростання забезпечили дії міністра фінансів США Скотта Бессента щодо зниження дохідності облігацій та зустріч президента Дональда Трампа з лідерами криптоіндустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Біткоїн подорожчав приблизно на 4,9%, до понад $72 тис. – найвищого рівня з початку червня. Токен, пов'язаний з офшорною біржею Hyperliquid, за добу злетів на 21% після того, як Трамп заявив, що США розглядають варіанти дозволити цій платформі для торгівлі деривативами працювати в країні.

Чому зростає весь ринок

Поштовхом для крипторинку стали плани США викупити довгострокові казначейські облігації – це спершу спричинило падіння їхньої дохідності та опустило курс долара до тримісячного мінімуму. Слабший долар і нижча дохідність традиційно підживлюють апетит до ризикових активів.

«Коли дохідність падає, а долар слабшає, ризикові активи, як правило, ростуть – і ми вже бачимо, як біткоїн реагує на цю новину», – пояснив головний операційний директор компанії BTSE Джефф Мей.

Ралі біткоїна у четвер стало продовженням стрибка на 7% середи, який лише за годину «змив» короткі позиції на $1 млрд. Загалом за останню добу ліквідовано понад $3 млрд коротких ставок на криптоактиви. Разом з біткоїном подорожчали й інші монети: ефір – до 5,3%, Solana – близько 5%, а XRP – понад на 12%.

Трамп повернув оптимізм

Позитивні настрої на ринок повернулися після того, як Трамп зустрівся з керівниками криптокомпаній, зокрема Coinbase, Kraken та Blockchain.com. Це відродило сподівання на ухвалення Clarity Act – законопроєкту про структуру крипторинку, який забуксував у Сенаті через суперечки щодо етичних положень; президент закликав сенаторів ухвалити документ, і палата має повернутися до нього в середині вересня.

Цього тижня на ринок повернулися й великі покупці: за 60 днів «кити» докупили біткоїнів приблизно на $2,75 млрд, а спотові біткоїн-ETF у США отримали понад $1 млрд надходжень – тоді як тиждень тому фіксували відтік у $389,7 млн.

Криптовалюта в Україні

За даними аналітичної компанії Chainalysis, Україна посіла восьме місце у світі за рівнем прийняття криптовалют у 2025 році – а з урахуванням чисельності населення дослідження виводить країну на перше місце у світі за криптоактивністю на душу населення. Обсяг пов'язаних з Україною криптотранзакцій, за оцінкою компанії, сягнув близько $206,3 млрд, зрісши за рік приблизно на 52%.

Нагадаємо, історичного максимуму – понад $126 тис. – біткоїн досягав ще в жовтні 2025 року, після чого пережив тривале падіння, а навесні опускався нижче $67 тис. уперше з квітня.

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Теги: Дональд Трамп ринок Україна Біткоїн президент криптовалюта

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