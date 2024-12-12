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Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін сказав Медведєву, що необхідно «просувати якнайшвидшу розрядку ситуації»

У четвер, 12 грудня, лідер Китаю Сі Цзіньпін вказав щаступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву на необхідність «розрядки ситуації» у війні РФ проти України. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

«Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь», – зазначив лідер КНР.

Сі Цзіньпін також сказав Медведєву, що необхідно «просувати якнайшвидшу розрядку ситуації».

Водночас Медведєв повідомив китайському лідеру, що привіз «особисте послання» від російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, голова Радбезу Росії перебуває з дводенним робочим візитом у Пекіні.  заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні, а також погрозами країнам Заходу.

У листопаді Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Про це FAZ підтвердив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. Видання пише, що докази були «переконливими» і продемонстрували «надання смертоносної підтримки».

Також Росія обговорює з Китаєм питання спільної розробки та виробництва продукції військового призначення (ПВП). Про це на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї заявив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Михайло Бабич.

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Теги: телебачення Китай Сі Цзіньпін росія Україна путін Дмитро Медведєв війна

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