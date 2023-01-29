Хіт-парад дикої природи: громадяни Росії останні

Батьки російських окупантів не дотягують навіть до тварин

Іноді, щоб відволіктися, переглядаю в Інтернеті репортажі про тварин. Які ж вони розумні, кмітливі, спритні, сміливі і, сказати б, людяні, хоча часто своїми якостями перевершують людину.

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Ось сюжет про те, як півень і коза рятують курку від яструба. Я ставлю його на перше місце, бо, може, півень і повівся як люблячий чоловік, але з боку кози, поза сумнівом, ідеться про інтернаціоналізм і міжнародну допомогу.

А ось інший приклад такої тваринної солідарності та взаємодопомоги – у Південній Африці буйволи врятували від левів слоненя. Цей вчинок також заслуговує на повагу.

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Мужня самиця гепарда (як там вона за новим правописом? гепардиха? гепардиня?) рятує від лева власних дитинчат. Ну, як не захоплюватися її вчинком?

А в сеульському зоопарку дорослі слони не залишили в біді мале слоненя, що впало у воду і могло потонути.

Як же контрастують з поведінкою цих благородних істот поширювані майже щодня матеріали про вчинки громадян РФ. Маю на увазі навіть не їхні злочини проти України та українців, а ставлення до своїх.

Ось матір російського солдата просить у Путіна гроші, готова заради них визнати мертвим свого сина-загарбника. Ну, куди їй до відчайдушних тварин, готових до останнього боротися за своїх дитинчат!

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Не дотягують до тварин і батьки убитого окупанта, які отриману за сина компенсацію витратили на купівлю машини «на згадку про сина».

Що не кажіть, а в хіт-параді дикої природи громадяни РФ на останньому місці.