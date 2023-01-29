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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Хіт-парад дикої природи: громадяни Росії останні

glavcom.ua
Батьки убитого окупанта отриману компенсацію витратили на купівлю машини «на згадку про сина»

Батьки російських окупантів не дотягують навіть до тварин

Іноді, щоб відволіктися, переглядаю в Інтернеті репортажі про тварин. Які ж вони розумні, кмітливі, спритні, сміливі і, сказати б, людяні, хоча часто своїми якостями перевершують людину.

Ось сюжет про те, як півень і коза рятують курку від яструба. Я ставлю його на перше місце, бо, може, півень і повівся як люблячий чоловік, але з боку кози, поза сумнівом, ідеться про інтернаціоналізм і міжнародну допомогу.

А ось інший приклад такої тваринної солідарності та взаємодопомоги – у Південній Африці буйволи врятували від левів слоненя. Цей вчинок також заслуговує на повагу.

Мужня самиця гепарда (як там вона за новим правописом? гепардиха? гепардиня?) рятує від лева власних дитинчат. Ну, як не захоплюватися її вчинком?

А в сеульському зоопарку дорослі слони не залишили в біді мале слоненя, що впало у воду і могло потонути.

Як же контрастують з поведінкою цих благородних істот поширювані майже щодня матеріали про вчинки громадян РФ. Маю на увазі навіть не їхні злочини проти України та українців, а ставлення до своїх.

Ось матір російського солдата просить у Путіна гроші, готова заради них визнати мертвим свого сина-загарбника. Ну, куди їй до відчайдушних тварин, готових до останнього боротися за своїх дитинчат!

Не дотягують до тварин і батьки убитого окупанта, які отриману за сина компенсацію витратили на купівлю машини «на згадку про сина»

Що не кажіть, а в хіт-параді дикої природи громадяни РФ на останньому місці.

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Теги: росія війна автомобіль

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