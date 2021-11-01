США поки не будуть щепити підлітків вакциною Moderna через можливі ризики

Перевірка вакцини може бути завершена не раніше січня 2022 року

Перевірка вакцини може бути завершена не раніше січня 2022 року

У червні Moderna подала заявку на отримання дозволу на щеплення в США для осіб віком від 12 до 17 років

Компанія Moderna Inc (MRNA.O) повідомила, що Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, щоб завершити оцінку вакцини компанії проти Covid-19 для підлітків віком 12–17 років.

FDA повідомило Moderna, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року, оскільки йдеться про потенційну перешкоду у термінах дозволу на екстрене використання вакцини для цієї вікової групи.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що їй було повідомлено, що FDA потрібен додатковий час, аби оцінити нещодавні міжнародні дослідження ризиків, таких як запалення серця (міокардит), після вакцинації. Це рідкісний побічний ефект, який в основному вражає молодих чоловіків.

Moderna повідомила, що проведе власний огляд нових досліджень підвищеного ризику міокардиту в осіб, молодших 18 років, коли вони стануть доступними.

У червні Moderna подала заявку на отримання дозволу на щеплення в США для осіб віком від 12 до 17 років.

Moderna також повідомила, що відкладе подання свого запиту на застосування половини дози вакцини для дітей віком від 6 до 11 років до завершення розгляду заявки щодо вакцинації підлітків 12–17 років.

Раніше Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Раніше дві європейські країни – Швеція і Данія – призупинили використання вакцини Moderna для молодих людей.

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