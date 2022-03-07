Україна має створювати своє НАТО
Цим треба займатися вже зараз
Небажання НАТО вступати у збройну конфронтацію з Росією, коли руйнуються базові принципи існування сучасної цивілізації викликає навіть не здивування чи глибоке занепокоєння.
Це дає підстави сумніватися в тому, що Альянс реально зможе виконати своє базове завдання, коли Росія оголосить, наприклад, про денацифікацію Литви, Латвії та Естонії. Бо Росія вже оголосила про готовність застосувати ядерну зброю. А НАТО чомусь цієї заяви злякалося.
Страх не кращий супутник оборонних союзів. Очевидно, що Україні такий «агресивний блок» не помічник. Треба створювати власний. З реальними можливостями, сміливий та рішучий. Який може закрити небо і не лякатися ядерного шантажу бункерного боягуза-хуйла.
Саме цим треба займатися вже зараз, забувши одночасно солодке для когось слово «нейтралітет».
Джерело: блог Михайла Самуся