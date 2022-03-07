  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Самусь
рус
    Думки вголос

    Україна має створювати своє НАТО

    • Михайло Самусь

      Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Страх не кращий супутник оборонних союзів - Україна має створювати своє НАТО
    Страх не кращий супутник оборонних союзів

    Цим треба займатися вже зараз

    Небажання НАТО вступати у збройну конфронтацію з Росією, коли руйнуються базові принципи існування сучасної цивілізації викликає навіть не здивування чи глибоке занепокоєння.

    Це дає підстави сумніватися в тому, що Альянс реально зможе виконати своє базове завдання, коли Росія оголосить, наприклад, про денацифікацію Литви, Латвії та Естонії. Бо Росія вже оголосила про готовність застосувати ядерну зброю. А НАТО чомусь цієї заяви злякалося.

    Страх не кращий супутник оборонних союзів. Очевидно, що Україні такий «агресивний блок» не помічник. Треба створювати власний. З реальними можливостями, сміливий та рішучий. Який може закрити небо і не лякатися ядерного шантажу бункерного боягуза-хуйла.

    Саме цим треба займатися вже зараз, забувши одночасно солодке для когось слово «нейтралітет».

    Читайте також:

    Джерело: блог Михайла Самуся

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Валентин Бадрак НАТО військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна має створювати своє НАТО