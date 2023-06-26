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Авіація РФ завдала удару по цивільних авто замість «вагнерівців»: нове відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Авіація РФ завдала удару по цивільних авто замість «вагнерівців»: нове відео
24 червня авіація РФ завдала ударів по трасі М-4, якою рухалися бійці ПВК «Вагнер»
скріншот з відео

Замість того, щоб вдарити по «вагнерівцям», російський пілот промазав та підірвав декілька цивільних автомобілів

Російська авіація цілилася у «вагнерівців» , але промазала і вдарила по цивільних авто у Воронезькій області. Відбулося це на автомобільній трасі. Відео, датоване 24 червня 2023 року, поширив журналіст Денис Казанський. 

«З’явилося нове відео удару російської авіації по цивільних автомобілях на трасі у Воронезькій області. Цілилися у колону «вагнерів», але промахнулися метрів на 300-400. Наявність на дорозі мирних жителів російських льотчиків не зупинила. Той незручний момент, коли росіяни думали, що їхні військові бомбитимуть лише українців, але раптово з’ясувалося, що цим м’ясникам взагалі байдуже, кого вбивати», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що 24 червня авіація РФ завдала ударів по трасі М-4, якою рухалися бійці ПВК «Вагнер».

Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу». У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: росія авіація ПВК Вагнера

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