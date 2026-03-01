Україна у топ-10: прихований успіх Олімпіади-2026

Що насправді показала Олімпіада-2026

Результати виступу збірної команди України на Зимових Олімпійських іграх-2026. Моє власне бачення.

Нарешті закінчилися Олімпійські ігри і з'явилася можливість спокійно, без емоцій (хоча це вкрай важко зробити) оцінити результати виступу українських спортсменів.

«Без медалей» – чути сьогодні звідусіль... А які є складові для виграшу медалей в сучасних зимових олімпійських видах спорту?

По-перше, сучасний зимовий олімпійський спорт є надзвичайно технологічним. Я особисто вже років 6-7 наголошую на всіх нарадах, де присутнє найвище спортивне керівництво країни, щодо створення в Україні науково-виробничої лабораторії, яка б займалась питаннями вивчення та виготовлення в Україні спеціального спортивного спорядження для членів збірних команд України з тих видів спорту, де використовується таке.

До цього часу я не був почутий. Але саме така німецька національна лабораторія FEES забезпечує свої збірні передовим спортивним спорядженням. До речі, українська лабораторія з таким потенціалом могла б надавати неоціненну допомогу у розвитку й інших галузей, а не лише спортивної. І сьогодні Україна має колосальний запит у такій допомозі.

Так от, українські олімпійці сьогодні бігають по всьому світу, щоб придбати хоча б щось наближене до технологічного спортивного спорядження, а потім у своїх майстернях власноруч підлаштовують це спорядження до оптимальних для себе значень та показників.

Чи ми можемо в цьому аспекті конкурувати з найкращими командами світу? Так. Навіть в таких умовах ми вже в багатьох дисциплінах входимо до топ-10 найкращих команд світу.

Спортивні об'єкти. Станом на сьогодні, Україна не може прийняти етап Кубка світу з жодного (!) зимового олімпійського виду спорту. І причиною є не лише війна, але й відсутність закінченої сучасної спеціалізованої інфраструктури та інфраструктури в цілому. Українські спортсмени вимушені задовольнятися тренуваннями на тих спортивних об'єктах за кордоном, де вдасться домовитися.

Ще один аспект. Закордонні спортсмени здебільшого готуються до міжнародних змагань не лише з тренерами, а й з професійними вузькоспеціалізованими психологами. Бо сучасний олімпійський спорт – це про соті, тисячні долі секунди, це про тонкощі, де кожна дрібниця може відкинути атлета на 10-15 місць до низу фінальної таблиці.

Український спортсмен з зимових видів спорту не лише не має супроводу вузькоспеціалізованих психологів, але має набагато гіршу ситуацію.

Кожен новий ринок кожного українського спортсмена під час тренувань чи змагань розпочинається з огляду новин, чи його близькі залишилися живими після чергової ракетної та дронової атаки терористичної Росії. На жаль, частіше за все, після прочитаних новин, думки українського атлета вже в Україні, а не сконцентровані на результаті виступу у міжнародному турнірі.

Але, навіть з цією проблемою українські атлети навчилися боротися та демонструвати надзвичайно високі результати на чемпіонатах та кубках світу та Європи. І слід віддати належне їм за це. То ж, зважаючи на вищезазначене, повернімося до наших ОІ-2026.

Суха статистика потрапляння українських спортсменів до топ-10

ОІ-2018:

1 місце – Олександр Абраменко (лижна акробатика).

7 місце – змішана естафета (біатлон).

9 місце – чоловіча естафета (біатлон).

ОІ-2022:

2 місце – Олександр Абраменко (лижна акробатика).

7 місце – жіноча естафета (біатлон).

9 місце – чоловіча естафета (біатлон).

7, 8, 10 місця – Юля Джима (біатлон).

ОІ-2026:

10 місце – Віталій Мандзин (біатлон).

10 місце – Катерина Коцар (біг ейр).

6 місце – командна гонка (санний спорт).

6 місце – командна акробатика.

7 місце – жіночі двомісні сани (санний спорт).

8 місце – змішана естафета (біатлон).

Очевидно, що ми вже маємо не поодинокі, а стабільні потрапляння до топ-10.

Медальний залік на попередніх двох ОІ «витягував» один супер-унікальний атлет – Олександр Абраменко, за що йому честь. Але це слід мати на увазі.

На мій погляд, українська команда мала потенціал на здобуття щонайменше 3-х медалей на ОІ-2026. Ми всі пам'ятаємо фантастичні стрибки українських фристайлістів на етапах Кубка світу 2025-26.

І ми бачили ці стрибки від наших атлетів і під час Олімпіади, але були допущені (скоріше за все, від хвилювання) незначні помилки на приземленні. Але саме ці прикрі помилки, а не погана ситуація в цілому в українському спорті стали на заваді здобуття олімпійських медалей.

Мені дуже хочеться відмітити суттєвий прогрес українського санного спорту в останні роки, де отримали одразу кілька рекордних показників в історії виступів українських санкарів на Олімпійських іграх.

Відчутне оновлення в біатлонній команді. Очевидно, що нова генерація українських біатлоністів має потенціал для здобуття медалей вже в найближчому майбутньому. В інших видах зимових олімпійських дисциплін також сьогодні підростає юне покоління спортсменів, які є неординарними та надзвичайно перспективними.

Підсумовуючи свою оцінку виступу збірної команди України на Зимових Олімпійських іграх-2026, в мене рука не піднімається назвати виступ наших атлетів провальним.

Якщо ми всі разом зробимо правильні висновки та об'єднаємо свої зусилля у сфері спорту, зробимо подальші правильні кроки у всіх аспектах розвитку українського спорту, зробимо ефективну роботу над помилками, то матимемо відчутне зростання результатів вже у наступних змагальних сезонах зимових олімпійських видів спорту.

Адже, ОІ-2026 продемонстрували всьому світу, що Україна повністю та безповоротно почала відходити від згубної радянської спадщини.

Увесь світ побачив, що українські спортсмени, окрім спортивних талантів, мають гідність, мають сміливість, силу та честь боротися за недоторкані цінності нашої держави.

На наших очах створюється серйозне підґрунтя світлого майбутнього України. І архітекторами створення цього підґрунтя, разом зі Збройними Силами України, є й молода генерація українських спортсменів. І це є найвищим результатом українських спортсменів за всю історію незалежної України.