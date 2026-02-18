Олімпіада 2026. Усі медалісти за 17 лютого
Представники європейський країн виграли п'ять з шести золотих медалей у вівторок
У вівторок, 17 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
В одинадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно шість комплектів нагород у п'яти різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у бобслеї, фристайлі, лижному двоборстві, біатлоні та ковзанярському спорті.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні шість днів це може цілком змінитися.
Усі медалісти 17 лютого
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Двоборство
|Великий Гундерсен
|Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
|Йоганнес Лампартер (Австрія)
|Ілька Герола (Фінляндія)
|Біатлон
|Естафета, чоловіки
|Франція
|Норвегія
|Швеція
|Ковзани
|Командне переслідування, чоловіки
|Італія
|США
|Китай
|Ковзани
|Командне переслідування, жінки
|Канада
|Нідерланди
|Японія
|Фристайл
|Бігейр, чоловіки
|Тормод Фростад (Норвегія)
|Мак Форгенд (США)
|Матей Свансер (Австрія)
|Бобслей
|Двійки, чоловіки
|Двійка Йоганнеса Лохнера (Німеччина)
|Двійка Франческо Фрідріха (Німеччина)
|Двійка Адама Аммура (Німеччина)
Підсумки медальних дисциплін
У лижному двоборстві трійка з нормального Гундерсена повторилася і на великому. Єдиним винятком стало те, що замість Ееро Гірвонена на п'єдестал піднявся його колега за збірною Ілька Герола.
У біатлоні команда Франції вирішила дати понервувати у чоловічій естафеті. На першому ж етапі Фаб'ян Клод пішов на штрафні кола, чим суттєво поставив під сумнів перспективи щодо золота. Проте його співвітчизники довели, що блискуче готові функціонально до головного старту чотириріччя і зуміли відігратися, ще й сформувавши перевагу в десять секунд над командою Норвегії. Бронзу завоювала Швеція, яка нарешті зуміла перервати прокляття естафетних виступів і фінішувати на подіумі вперше від початку сезону на домашній трасі в Естерсунді.
У ковзанярському спорті командне переслідування склалося діаметрально протилежно для чоловіків і жінок. У жінок боротьба була більш, ніж близькою: канадійське тріо на чолі з Івані Блонден зуміло захистити золото Пекіну 2022, обійшовши на секунду Нідерланди, які два останні роки вигравали Чемпіонат світу в цій дисципліні. Натомість у чоловіків такої інтриги не було взагалі, адже США вирішило не заявляти свого вундеркінда Джордана Штольца, поступившись у золотому фіналі Італії одразу чотирма секундами.
У фристайлі фінал бігейру був «вибуховим»: після першого раунду одразу шість спортсменів отримали оцінки від 90 балів. Очолював протокол норвежець Тормод Фростад, який набрав 95,25 бала за свій стрибок. У підсумку він не зупинився на досягнутому, і в кожній наступній спробі набирав ще більше балів, видавши у фінальній космічні 98,5 бала зі 100 можливих. Завдяки цьому він перейняв титул олімпійського чемпіона від свого співвітчизника Бірка Рууда, у якого цей фінал не склався. Другим став американець Мак Форгенд, а третім – чех Матей Свансер, який вирішив представляти Австрію на дорослому рівні.
У бобслеї гегемонія німців у чоловічому бобслеї була суттєвою. Одразу три екіпажі фінішували на подіумі, логічно завершивши ті баталії, які були протягом сезону. Першим став Йоганнес Лохнер, який зумів вибороти першу у своїй кар'єрі золоту медаль Олімпіади та обійти чотириразового переможця Олімпійських ігор Франческо Фрідріха. Третім став їхній молодший співвітчизник Адам Аммур.
Читайте також:
- Календар Олімпійських ігор 2026: повний розклад змагань по днях
- Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
- Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»
- «Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної
- Гераскевич: Починаємо роботу над проєктом з підтримки сімей спортсменів, зображених на шоломі
- Дискваліфікація Гераскевича: PR-директор «Динамо» розповів про реакцію клубу на рішення МОК
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Після одинадцятого дня Норвегія відірвалася від конкурентів ще більше. Нідерланди і США обмінялися невикористаними шансами на золото, тому продовжують мати по шість медалей. Натомість наближається команда Німеччини, яка позаду з п'ятьма золотими нагородами.
Нагадаємо, що в дванадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно десять комплектів нагород.
Коментарі — 0