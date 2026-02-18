Олімпіада 2026. Усі медалісти за 17 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Двоборство Великий Гундерсен Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) Йоганнес Лампартер (Австрія) Ілька Герола (Фінляндія) Біатлон Естафета, чоловіки Франція Норвегія Швеція Ковзани Командне переслідування, чоловіки Італія США Китай Ковзани Командне переслідування, жінки Канада Нідерланди Японія Фристайл Бігейр, чоловіки Тормод Фростад (Норвегія) Мак Форгенд (США) Матей Свансер (Австрія) Бобслей Двійки, чоловіки Двійка Йоганнеса Лохнера (Німеччина) Двійка Франческо Фрідріха (Німеччина) Двійка Адама Аммура (Німеччина)

Підсумки медальних дисциплін

У лижному двоборстві трійка з нормального Гундерсена повторилася і на великому. Єдиним винятком стало те, що замість Ееро Гірвонена на п'єдестал піднявся його колега за збірною Ілька Герола.

У біатлоні команда Франції вирішила дати понервувати у чоловічій естафеті. На першому ж етапі Фаб'ян Клод пішов на штрафні кола, чим суттєво поставив під сумнів перспективи щодо золота. Проте його співвітчизники довели, що блискуче готові функціонально до головного старту чотириріччя і зуміли відігратися, ще й сформувавши перевагу в десять секунд над командою Норвегії. Бронзу завоювала Швеція, яка нарешті зуміла перервати прокляття естафетних виступів і фінішувати на подіумі вперше від початку сезону на домашній трасі в Естерсунді.

У ковзанярському спорті командне переслідування склалося діаметрально протилежно для чоловіків і жінок. У жінок боротьба була більш, ніж близькою: канадійське тріо на чолі з Івані Блонден зуміло захистити золото Пекіну 2022, обійшовши на секунду Нідерланди, які два останні роки вигравали Чемпіонат світу в цій дисципліні. Натомість у чоловіків такої інтриги не було взагалі, адже США вирішило не заявляти свого вундеркінда Джордана Штольца, поступившись у золотому фіналі Італії одразу чотирма секундами.

У фристайлі фінал бігейру був «вибуховим»: після першого раунду одразу шість спортсменів отримали оцінки від 90 балів. Очолював протокол норвежець Тормод Фростад, який набрав 95,25 бала за свій стрибок. У підсумку він не зупинився на досягнутому, і в кожній наступній спробі набирав ще більше балів, видавши у фінальній космічні 98,5 бала зі 100 можливих. Завдяки цьому він перейняв титул олімпійського чемпіона від свого співвітчизника Бірка Рууда, у якого цей фінал не склався. Другим став американець Мак Форгенд, а третім – чех Матей Свансер, який вирішив представляти Австрію на дорослому рівні.

У бобслеї гегемонія німців у чоловічому бобслеї була суттєвою. Одразу три екіпажі фінішували на подіумі, логічно завершивши ті баталії, які були протягом сезону. Першим став Йоганнес Лохнер, який зумів вибороти першу у своїй кар'єрі золоту медаль Олімпіади та обійти чотириразового переможця Олімпійських ігор Франческо Фрідріха. Третім став їхній молодший співвітчизник Адам Аммур.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026