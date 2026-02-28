Росія пригрозила вийти з переговорів без поступок – Bloomberg

Москва пов’язала продовження мирного процесу з передачею частини Донеччини та заявила про готовність підписати меморандум у разі згоди Києва

Російська сторона заявила про можливість припинення участі в мирних переговорах за посередництва США, якщо Україна не погодиться на передачу частини територій для досягнення угоди про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Переговори, заплановані на наступний тиждень, можуть стати визначальними щодо того, чи зможуть сторони погодити умови припинення війни. Двоє співрозмовників видання, близьких до Кремля, повідомили, що Москва розглядає варіант виходу з процесу, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на територіальні поступки. Вони зазначили, що йдеться насамперед про відведення українських військ із частини Донецької області.

За даними видання, Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду у разі згоди Києва на такі умови. Після цього може відбутися саміт за участі президента РФ Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського для підтвердження домовленостей. У такому випадку передбачалося б взаємне відведення військ.

Після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.