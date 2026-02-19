Тренерка з РФ влаштувала істерику через відсутність російського фігуриста на показових виступах на Олімпіаді

Тренерка Тарасова розповіла про ненависть до росіян

Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова розкритикувала організаторів Олімпіади в Італії за небажання запрошувати російського фігуриста Петра Гуменника на показові виступи. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Тарасова

«Я засмучуюсь навіть більше, ніж ви. Мерзотники вони, що не пустили його. Так і ненавидять нас до кінця. Дуже шкода, що таке трапляється на Олімпійських іграх. Люди, які працюють у комітетах, вирішують усе. Вони не в ЖЕКу номер п'ять працюють, де можна, що завгодно робити. Вони справжні мерзотники», – заявила Тарасова.

Обов'язковими учасниками показових виступів стали призери змагань з фігурного катання Михайло Шайдоров, Юма Кагіяма та Сюн Сато. Ще чотирьох спортсменів обрав оргкомітет змагань. Гуменник, який посів на Олімпіаді шосте місце, до цього переліку не потрапив.

Показові виступи відбудуться 21 лютого 2026 року.

