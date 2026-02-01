У лютому в небі з’явиться Сніжний Місяць

Над Україною пік повного Місяця припаде на опівніч 2 лютого

Лютневу повню називають Сніжним Місяцем через сильні снігопади, які часто трапляються в цю пору року в деяких частинах світу. Подекуди Місяць у цей період також називають «мокрим», «вітряним» або «воронячим». Як інформує «Главком», про це пише CNN.

Над Україною пік повного Місяця припаде на опівніч 2 лютого. Однак усю поверхню оберненого до Землі боку супутника можна побачити у декілька найближчих днів до цієї дати.

Керівник Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ной Петро каже, що лютий – вдалий час вивчити Місяць в очікуванні на запуск місії США до супутника Землі.

У NASA готуються вперше за понад 50 років облетіти Місяць. Початок операції Artemis II запланували на 6 лютого.

«Виходьте та дивіться на Місяць, коли він повний та частково повний, а також вивчайте його географію. Почніть вивчати його особливості та як Місяць виглядає за різних фаз, щоб відсвяткувати той факт, що ми повертаємося на нього», – сказав Петро.

Світлі та темні ділянки Місяця можна побачити неозброєним оком, але щоб побачити кратери та інші особливості супутника, варто скористатися телескопом.

У 2026 році найближче до нашої планети супутник Землі розташується у грудні – на відстані близько 357 тисяч кілометрів, що на понад 30 тисяч кілометрів менше, ніж у середньому.

