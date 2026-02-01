У лютому в небі з’явиться Сніжний Місяць
Над Україною пік повного Місяця припаде на опівніч 2 лютого
Лютневу повню називають Сніжним Місяцем через сильні снігопади, які часто трапляються в цю пору року в деяких частинах світу. Подекуди Місяць у цей період також називають «мокрим», «вітряним» або «воронячим». Як інформує «Главком», про це пише CNN.
Над Україною пік повного Місяця припаде на опівніч 2 лютого. Однак усю поверхню оберненого до Землі боку супутника можна побачити у декілька найближчих днів до цієї дати.
Керівник Лабораторії планетарної, геологічної, геофізичної та геохімічної науки NASA в Центрі космічних польотів імені Годдарда Ной Петро каже, що лютий – вдалий час вивчити Місяць в очікуванні на запуск місії США до супутника Землі.
У NASA готуються вперше за понад 50 років облетіти Місяць. Початок операції Artemis II запланували на 6 лютого.
«Виходьте та дивіться на Місяць, коли він повний та частково повний, а також вивчайте його географію. Почніть вивчати його особливості та як Місяць виглядає за різних фаз, щоб відсвяткувати той факт, що ми повертаємося на нього», – сказав Петро.
Світлі та темні ділянки Місяця можна побачити неозброєним оком, але щоб побачити кратери та інші особливості супутника, варто скористатися телескопом.
У 2026 році найближче до нашої планети супутник Землі розташується у грудні – на відстані близько 357 тисяч кілометрів, що на понад 30 тисяч кілометрів менше, ніж у середньому.
Нагадаємо, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував деталь у спіральній галактиці NGC 4388, розташованій за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Галактику зафіксували під великим кутом, тож вона видима майже з ребра. Саме цей ракурс дозволив астрономам помітити деталь, якої не було на попередніх знімках 2016 року, витягнутий шлейф газу, що виходить із центральної частини галактики та простягається за межі її диска.
Коментарі — 0