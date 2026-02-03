Італійка Мартіна Вальчепіна, маючи важку травму, візьме участь в Олімпіаді

Італійська спортсменка через травму не виступить на домашньому форумі

Попри важку травму, отриману на нещодавньому Чемпіонаті Європи з шорт-треку в Тільбурзі, 33-річна італійка Мартіна Вальчепіна не залишиться без участі у домашній Олімпіаді в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Важка травма і пропуск Олімпіади

Під час чвертьфіналу континентальної першості на дистанції 500 метрів Вальчепіна зазнала серйозного зіткнення, результатом якого став перелом великої та малої гомілкових кісток правої ноги. Ця травма ідентична тій, яку спортсменка лікувала три роки тому, і вона автоматично позбавила її можливості змагатися за медалі на п'ятих у її житті Олімпійських Іграх.

Новий статус на головному старті чотириріччя

Проте стійкість та багаторічний внесок легенди національної збірної з шорт-треку в зимовий спорт не залишилися непоміченими. Оргкомітет офіційно оголосив, що Мартіна Вальчепіна обрана однією з прапороносців олімпійського прапора на церемонії відкриття у Мілані.

Мартіна розділить цю почесну місію з видатними представниками світового спорту. Разом із нею прапор нестимуть:

Ребека Андраде – легендарна бразильська гімнастка, шестиразова призерка Олімпійських Ігор;

Еліуд Кіпчоґе – дворазовий олімпійський чемпіон з марафону, який завершив спортивну кар'єру минулого року;

Піта Тауфатофуа – знаменитий атлет із Тонга, відомий своїми ефектними виходами на церемоніях;

Сінді Нгамба – боксерка, перша в історії призерка Олімпіади від команди біженців;

Франко Нонес – перший італійський олімпійський чемпіон із лижних перегонів.

Нагадаємо, що Італія матиме одразу чотирьох прапороносців на Олімпіаді-2026. Президія Національного олімпійського комітету Італії 12 грудня 2025 року прийняла історичне рішення, обравши чотирьох видатних спортсменів прапороносцями на XXV Зимових Олімпійських Іграх-2026 у Мілані-Кортіні Д'Ампеццо. Оскільки змагання відбудуться на двох основних локаціях, було призначено дві пари, які нестимуть італійський триколор під час церемонії відкриття 6 лютого 2026 року.