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    Український гірськолижник встановив рекорд століття на Олімпіаді

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    Іван Ковбаснюк посів високе 14 місце в комбінації - Український гірськолижник встановив рекорд століття на Олімпіаді
    Іван Ковбаснюк посів високе 14 місце в комбінації
    фото: НОК

    Іван Ковбаснюк фінішував 14-м в гірськолижній комбінації

    Історичне досягнення підкорилося українському гірськолижнику Івану Ковбаснюку. Представник Закарпаття за підсумками швидкісного спуску і слалому посів у комбінації 14 місце. Такого високого результату серед український спортсменів у цьому виді програми олімпіад в цьому столітті не досягав ніхто. Схоже, на такий високий результат не очікував і сам Іван.

    «Працюю в стресових ситуаціях. Сьогодні з кріпленням були проблеми, спина болить, спав погано, – розповів після фінішу Ковбаснюк. – Сам дивуюся свої стійкості, працюю над собою. Знаю одне: ті, хто сумлінно працюють, вкладають життя в справу, матимуть результат. У мене маленькими кроками, але просувається вперед. Сподіваюся, найкращі результати в мене ще попереду. Я щасливий представляти таку націю! Наша країна гідна бути першою у всьому, бо у нас неймовірні люди».

    10 лютого в української збірної були медальні перспективи поборотися за медаль в командних змаганнях у фристайлі. Але двоє з трьох спортсменів захворіли на коронавірус і на старт не вийшли.

    Раніше українська фігуристка розповіла, скільки допінгу вживають російські спортсмени.

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    Теги: Олімпіада гірські лижі Іван Ковбаснюк
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    Український гірськолижник встановив рекорд століття на Олімпіаді