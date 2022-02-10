Український гірськолижник встановив рекорд століття на Олімпіаді

Іван Ковбаснюк фінішував 14-м в гірськолижній комбінації

Історичне досягнення підкорилося українському гірськолижнику Івану Ковбаснюку. Представник Закарпаття за підсумками швидкісного спуску і слалому посів у комбінації 14 місце. Такого високого результату серед український спортсменів у цьому виді програми олімпіад в цьому столітті не досягав ніхто. Схоже, на такий високий результат не очікував і сам Іван.

«Працюю в стресових ситуаціях. Сьогодні з кріпленням були проблеми, спина болить, спав погано, – розповів після фінішу Ковбаснюк. – Сам дивуюся свої стійкості, працюю над собою. Знаю одне: ті, хто сумлінно працюють, вкладають життя в справу, матимуть результат. У мене маленькими кроками, але просувається вперед. Сподіваюся, найкращі результати в мене ще попереду. Я щасливий представляти таку націю! Наша країна гідна бути першою у всьому, бо у нас неймовірні люди».

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