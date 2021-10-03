У Львові відновили унікальний під’їзд історичного будинку (відео)

Дім на вулиці Шота Роставелі, 8 був створений в 1905-1906 роках

У Львові відновили унікальний під’їзд будинку, що є пам’яткою сецесійної архітектури. Дім на вулиці Шота Роставелі, 8 був створений в 1905-1906 роках за проєктом архітектора Владислава Садловського. Про це повідомляє «Правда тут».

За понад сотню років будинок зовні знищився, а всередині взагалі буквально втратив свою автентичність. Тепер же, після кропіткої роботи реставраторів, тут справжня краса.

Наразі, розчистивши 10 шарів побілки, повернули унікальний розпис на стінах та відновили ліпнину на стелі.

Це був білий під'їзд. Ми почали змивати поверхневі шари й тут виявилася така мармуризація, поліхромія, такого голубуватого відтінку, приємна, первинна. Тому ми її лишили. Якщо ви приглянетеся, то тут є якісь залишки кольорів, потертості, бруд навіть частково. Він залишений як слід історії вже, – розповів реставратор монументального малярства Василь Карпів.

Унікальну ліпнину, яка тут збереглася, також довелося відреставрувати та моментами відновити втрачені фрагменти. Зараз під’їзд набув свого автентичного вигляду. Нічого зайвого та немов потрапляєш у минуле.

На умовах співфінансування тут відреставрували й браму, яка замайоріла новими зовсім не звичними для Львова барвами. Чимало деталей, кажуть реставратори, було втрачено. Однак, вдалося їх відновити та відтворити автентичний вигляд.

На цьому співвласник будинку зупинятися не збирається. Каже: у під’їзді чимало краси, яка на жаль, втрачена з роками байдужості.

В 90-х тут поставили ті ж залізні грати. Вони також мають забратися, тому що це заперечує статус пам'ятки архітектури.

В управлінні охорони історичного середовища сподіваються, що в майбутньому вдасться повернути ошатність та красу фасаду будинку.

Раніше стало відомо, що скандальний забудовник Вавриш зносить пам'ятку архітектури в Києві.

Також Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

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