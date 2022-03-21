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    ФІДЕ покарала гросмейстера Карякіна за підтримку війни Путіна

    Шахісту&nbsp;заборонено протягом шести місяців брати участь у будь-яких шахових змаганнях - ФІДЕ покарала гросмейстера Карякіна за підтримку війни Путіна
    Шахісту заборонено протягом шести місяців брати участь у будь-яких шахових змаганнях
    фото з відкритих джерел

    Шахіст повністю виправдовує рішення Путіна напасти на Україну

    Комісія з етики та дисципліни Міжнародної шахової федерації ФІДЕ винесла вердикт щодо публічних заяв російського гросмейстера Сергія Карякіна. Відповідне рішення було ухвалено 21 березня.

    Карякіна визнано винним у порушенні Етичного кодексу ФІДЕ та заборонено протягом шести місяців брати участь у будь-яких шахових змаганнях.

    «Заяви Сергія Карякіна про триваючий військовий конфлікт в Україні викликали значну кількість реакцій у соцмережах. Вони шкодять репутації гри шахи та ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика», – сказано у рішенні комісії з етики та дисципліни ФІДЕ.

    Як відомо, в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що у перші дні війни Росії проти України гросмейстер Сергій Карякін опублікував в Instagram листа-звернення до Володимира Путіна. У ньому шахіст повністю виправдовує рішення Путіна напасти на Україну і побажав йому «швидкого виконання всіх поставлених завдань російською армією».

    Скріншот з Instagram

    Скріншот з Instagram

    Ще раніше Карякін підтримав анексію Росією Криму та відмовився від українського громадянства на користь РФ.

    Теги: росія окупанти спорт війна шахи Україна окупація Сєрґєй Карякін #stoprussia
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    ФІДЕ покарала гросмейстера Карякіна за підтримку війни Путіна