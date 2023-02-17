Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Санкції в дії. Чи отримає Україна $300 млрд арештованих активів РФ

glavcom.ua
Економіка агресора продовжує зазнавати втрат
фото з відкритих джерел

Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів

Євросоюз оголосив про створення робочої групи з підготовки правової бази, яка дозволить використовувати заморожені та заблоковані російські активи «з метою підтримки відновлення України».

Мова може йти про кошти у розмірі до $300 млрд, що належать ЦБ РФ, а також фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції.

Від дискусій про принципи і можливості в ЄС перейшли до підготовки механізмів і процедур, щоб закласти фінансову базу для відновлення України коштом агресора.

А тим часом економіка агресора продовжує зазнавати втрат:

  1. Міжнародні резерви Росії з 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд.
  2. Доходи Росії від експорту нафти у січні впали на 36%, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство.
  3. Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів – лідери банківського ринку виявилися основними генераторами збитків.
  4. Споживання газу країнами Євросоюзу в січні знизилося на 19% рік до року. При цьому трубопровідний імпорт газу до ЄС впав більш ніж на третину минулого місяця.
  5. Тим часом на РФ пенітенціарна система остаточно стає репресивно-каральною: там стають майже нормою терміни в 18-25 років навіть за ненасильницькі злочини.

Це, з одного боку, посилює страх – але і напругу в суспільстві.

І далі ж буде.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка санкції імпорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи спишуть українцям борги за комуналку та на яких умовах?
Борг за комуналку. Спишуть чи доведеться платити?
4 лютого, 09:18
Голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін у Москві в червні 2019 року
Війна в Україні. Дилема Сі Цзіньпіна геополітика
3 лютого, 15:00
У Кремлі пояснюють необхідність приховування інформації захистом від санкцій Заходу
Голова російського центробанку закликає розсекретити дані про стан економіки РФ – FT
29 сiчня, 18:45
Баранюк: Рішення НКРЕКП створюють враження, що у відключеннях світла винні розподільчі компанії, а не ракетні удари
Штрафи обленерго від НКРЕКП несуть більше шкоди, ніж користі – «Розумні електромережі України»
29 сiчня, 16:48
Журналісти шоковані обсягами поставок 
Як нідерландські мікрочіпи опинилися в нових російських ракетах
29 сiчня, 00:39
Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні
G7 підтримала граничну ціну $100 на російські нафтопродукти
28 сiчня, 15:15
Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни
Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни
27 сiчня, 22:14
Липавський вважає, що ЄС має посилити санкції, щоб переслідувати тих, хто їх обходить, а також націлюватися на російські пропагандистські ЗМІ
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
24 сiчня, 16:38
Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С
США несподівано пом’якшили санкції проти Росії
18 сiчня, 02:44

Ростислав Павленко

Санкції в дії. Чи отримає Україна $300 млрд арештованих активів РФ
Санкції в дії. Чи отримає Україна $300 млрд арештованих активів РФ
Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою
Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою
Наслідки санкцій. Для росіян настали скрутні часи
Наслідки санкцій. Для росіян настали скрутні часи
Самміт Україна-ЄС. На що нам очікувати
Самміт Україна-ЄС. На що нам очікувати
Чому в світі досі вірять у силу Росії?
Чому в світі досі вірять у силу Росії?
Трибунал для Росії. Світ вже готовий до цього
Трибунал для Росії. Світ вже готовий до цього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
13K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
8707
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
7695
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
6012
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
5961
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту