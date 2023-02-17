Санкції в дії. Чи отримає Україна $300 млрд арештованих активів РФ

Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів

Євросоюз оголосив про створення робочої групи з підготовки правової бази, яка дозволить використовувати заморожені та заблоковані російські активи «з метою підтримки відновлення України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мова може йти про кошти у розмірі до $300 млрд, що належать ЦБ РФ, а також фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції.

Від дискусій про принципи і можливості в ЄС перейшли до підготовки механізмів і процедур, щоб закласти фінансову базу для відновлення України коштом агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А тим часом економіка агресора продовжує зазнавати втрат:

Міжнародні резерви Росії з 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд. Доходи Росії від експорту нафти у січні впали на 36%, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство. Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів – лідери банківського ринку виявилися основними генераторами збитків. Споживання газу країнами Євросоюзу в січні знизилося на 19% рік до року. При цьому трубопровідний імпорт газу до ЄС впав більш ніж на третину минулого місяця. Тим часом на РФ пенітенціарна система остаточно стає репресивно-каральною: там стають майже нормою терміни в 18-25 років навіть за ненасильницькі злочини.

Це, з одного боку, посилює страх – але і напругу в суспільстві.

І далі ж буде.