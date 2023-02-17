Санкції в дії. Чи отримає Україна $300 млрд арештованих активів РФ
Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів
Євросоюз оголосив про створення робочої групи з підготовки правової бази, яка дозволить використовувати заморожені та заблоковані російські активи «з метою підтримки відновлення України».
Мова може йти про кошти у розмірі до $300 млрд, що належать ЦБ РФ, а також фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції.
Від дискусій про принципи і можливості в ЄС перейшли до підготовки механізмів і процедур, щоб закласти фінансову базу для відновлення України коштом агресора.
А тим часом економіка агресора продовжує зазнавати втрат:
- Міжнародні резерви Росії з 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд.
- Доходи Росії від експорту нафти у січні впали на 36%, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство.
- Десять найбільших банків РФ за минулий рік втратили близько 197 млрд рублів – лідери банківського ринку виявилися основними генераторами збитків.
- Споживання газу країнами Євросоюзу в січні знизилося на 19% рік до року. При цьому трубопровідний імпорт газу до ЄС впав більш ніж на третину минулого місяця.
- Тим часом на РФ пенітенціарна система остаточно стає репресивно-каральною: там стають майже нормою терміни в 18-25 років навіть за ненасильницькі злочини.
Це, з одного боку, посилює страх – але і напругу в суспільстві.
І далі ж буде.
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