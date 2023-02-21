Бойовик «ЛНР» керує заводом у Дніпрі й підписує контракти з державою – ЗМІ

Зрадник успішно розвиває кар'єру в Україні й паралельно працює на окупантів

Андрій Анофрієв, терорист, якого мали б судити як бойовика територистичної «ЛНР», спокійно розвиває свою кар’єру, очолюючи власне підтриємство у Дніпрі і підписуючи контракти з держпідприємствами. Про це повідомляє BIHUS.Info.

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Зазначається, що попри підозру та роботу на окупантів, Анофрієв очолює підприємство «Дніпровагонрембуд» і підписує контракти з державними підприємствами.

Журналісти видання стверджують, що у вересні 2022 року його завод підписав контракт із держпідприємством «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», у грудні 2022 року – контракт на капітальний ремонт піввагонів із держпідтриємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

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Анофрієва затримали у квітні 2021 року. Йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Після завершення розслідування його справу передали до Марківського районного суду Луганської області.

Підготовче засідання у цій справі призначили за два місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Після вторгнення РФ Марківка опинилася в окупації, а разом із нею – суд і, відповідно, матеріали слідства.

В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд, який наразі окупований, мав би передати матеріали до Покровського суду, що на Дніпропетровщині.

За даними слідства, Анофрієв у 2014 р. організував та очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого «Всєвєлікого войска Донского».

Цю групу вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ – майора Тимура Гетманського.

На підконтрольній уряду території Анофрієв встиг очолити одну зі структур «Укрзалізниці», балотувався до Харківської обласної ради, відкрито публікував у соцмережах фото з «ЛНР» та з іншими терористами, а також їздив на окуповану територію.

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У ЗМІ додають, що наразі його підприємство безперешкодно працює, а сам Анофрієв спокійно живе в Дніпрі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України в Харківській області заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі 59-річному харків'янину Сергію Агаркову, який обіймав посаду керівника російської окупаційної військово-цивільної адміністрації селища Борова Харківської області. У 2010 році він був учасником відбору до другого сезону шоу «Україна має талант!».