Чи подорожчають мандарини?

Наскільки подорожчають цитрусові на Новий рік, і чи правда що в нас буде дефіцит?

Слідами однієї новини

Цікава історія трапилася за останню добу з однією звичайною, навіть тривіальною, новиною.

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Учора один з народних депутатів, до речі, член аграрного комітету, розповів, що цитрусові гниють на українсько-польському кордоні, скоріше всього, буде їх дефіцит, і подорожчають вони на 10-20%. Тут же цю інформацію розігнали новинні портали. Більш того, у прямому етері на телемаратоні журналісти вже мене запитали, наскільки подорожчають цитрусові на Новий рік, і чи правда що в нас буде дефіцит. Власне, я сам прочитав цю новину, вона майже не викликала запитань. А потім почав тверезо аналізувати: до чого тут польський страйк? Хіба в Польщі, Німеччині, Балтиці чи Скандинавських країнах ростуть апельсини та мандарини? Чого їх повинні везти через Польщу, коли основні країни виробники – Греція, Туреччина, Албанія, Італія, Франція, Іспанія, загалом країни Середземномор'я, а не Польща чи Німеччина.

Почав уточняти у торгових мережах, подзвонив деяким перевізникам. І що виявилося: основний постачальник цитрусових в Україну – Туреччина, везуть мандарини та апельсини кораблем до портів Румунії а звідти машинами через Молдову до України, ніякого дефіциту немає і не передбачається. Але негативну новину почали розганяти по всьому інтернету. Навіщо депутат зробив таку заяву, чесно кажучи незрозуміло, чи то хотів хайпонути, чи на превеликий жаль, зараз багато експертів паразитують і спекулюють на темі польського страйку.

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А найпечальніше, що журналісти їх підтримують в цьому. Три дні назад в прямому етері одного каналу попри мою інформацію про те, що ніякого впливу польський страйк на забезпечення продуктами України немає, журналістів вперто не хотіли змиритися з цією інформацією і все схиляли мене сказати, що «все погано – все пропало». На моє цілком слушне зауваження чому така необ'єктивність, відповіли що телемаратон звинувачують у перебільшеному оптимізмі, тому треба давати більше негативу. Ну, чесно кажучи, я був здивований. Тим більше, що за мною виступав перший заступник міністра Мінагрополітики Тарас Висоцький і він підтвердив: проблем із забезпеченням Україною продуктами харчування немає.

Тільки після цього журналісти трошки заспокоїлись.

Після цієї передачі попросив Тараса Висоцького надати аналітику: що ж в дійсності відбувається на продовольчому ринку України, чого чекати українцям найближчі пів року.

У поточному році зібрали 21,6 млн т. пшениці, при внутрішньому споживанні 6,5 млн т. З них лише 3,2 млн т. йде безпосередньо на продовольчі потреби, решта – на корм худобі, насіння та інше. Таким чином Україна повністю забезпечена продовольчим зерном і зростання цін на цьому ринку не передбачається. А зерно основна складова найбільш популярного українського м'ясного продукту – курятини. Це підтверджує керівництво найбільшого виробника курятини в Україні (торгова марка «Наша Ряба»), зерном для виробництва комбікормів забезпечені повністю, виробничі потужності працюють нормально, курятини в продажі буде достатньо, будуть експортувати, ціни піднімати не планують.

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Достатня кількість зерна дає можливість виробити достатню кількість комбікормів, щоб відгодувати свиней, свинина – другий за популярністю м'ясний продукт в Україні. Економічних для росту вартості свинини немає. Виробництва м'яса орієнтовно складе 2,2 млн т, при споживанні 1,9 млн т.

Гарний врожай зернових привів до здешевлення круп від 8 до 20% в залежності від виду. А справжній рекорд поставила улюблена серед українців гречка – подешевіла на 60%. Після ажіотажу, який був в минулому році аграрії виростили 194 тис. т при внутрішньому споживанні 151 тис. т. Більше того, до війни значну частку ринку займала імпортна китайська та казахстанська гречка, у цьому році імпорту немає, вся гречка – українська.

Топ-тема цьогорічних економічних публікацій – яйце куряче. На наше щастя, виробництво яєць в Україні стабілізувалося: планується виробити 11 млрд штук при внутрішньому споживанні 10 млрд.

Хороший урожай на овочі привів навіть до деякого здешевлення буряків, картоплі, моркви. Тобто традиційний борщовий набір українця не здорожчає, навіть якщо туди додати курку чи свинину, щоб борщ був ситим.

Такі ж прогнози щодо виробництва цукру та олії, ріст цін на ці традиційні продукти першої необхідності не прогнозується.

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Звичайно, будуть сезонні коливання, звичайно, коли ви купуєте на базарі буде одна ціна, у торговій мережі – інша, ціна буде залежати від того, в якому магазині ви будете купувати. А по Україні різниця у ціні може бути десятикратна: недавній приклад із картоплею влітку, коли в менському району Чернігівщини картопля продавалася по 3 грн/кг, а на Привозі в Одесі по 30 грн за кілограм.

Тому не вірю я експертам, які заради хайпу починають традиційно розганяти негатив про те, що щось пропаде, чогось не буде, щось подорожчає.

Звичайно, в умовах війни, треба бути готовим до буль-якого розвитку подій: прильоти, відключення електроенергії, проблеми з логістикою чи валютним курсом можуть радикально вплинути на ціну продовольства. Але на сьогодні ситуація досить спокійна, тому дорогі читачі, сприймайте критично інформацію «експертів», політиків та тих журналістів, які женуться за дешевою популярністю.

Причин для хвилювання за продукти харчування немає.