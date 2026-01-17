Головна Країна Події в Україні
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну

Надія Карбунар
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Очільник італійського оборонного відомства назвав те, що стане справжньою перемогою для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що завершити війну в Україні може тільки той, хто її розпочав, маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна. Як інформує «Главком», його слова цитує видання Clash Report.

«Італія не розпочинала цю війну, Україна не розпочинала цю війну, Європа не розпочинала цю війну, НАТО не розпочинало цю війну. Хтось її розпочав і тільки ця люжина може закінчити або не закінчити її завтра», – наголосив очільник італійського оборонного відомства.

Гвідо Крозетто додав, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році війська держави-агресорки захопили мізерних півтора відсотка території ціною тисяч смертей щодня. При цьому, на його думку, Україна не зможе перемогти цього ворога.

«Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні», – наголосив він.

Нагадаємо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню

Як повідомлялося, уряди європейських країн тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який би представляв їхні інтереси у переговорах щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть мирну угоду з Росією за їхніми спинами.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.

