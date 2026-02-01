Головна Світ Політика
Кремль похвалив Трампа після переговорів посланця Путіна в США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російський посланець Кирило Дмитрієв (ліворуч) розмовляє з посланцем президента США Стівом Віткоффом
Представники верхівки російської влади висловлюють задоволення від співпраці з адміністрацією президента США

Після того, як спецпосланець російського президента Володимира Путіна, бізнесмен Кирило Дмитрієв провів переговори з американською делегацією в США, рупори Кремля почали вихваляти миротворчу політику Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком». Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв’ю Reuters, ТАСС та російському воєнному блогеру WarGonzo оцінив американського президента як ефективного лідера, який прагне миру.

«Трамп хоче увійти в історію як миротворець – і він справді намагається це зробити [завершити війну]. І саме тому контакти з американцями стали набагато продуктивнішими», – заявив Медведєв.

Вірний поплічник Путіна та експрезидент Росії також похвалив за ефективність «зухвалий» стиль політики президента США, заперечивши, що його діяльність створює «хаос».

При цьому він з насмішкою прокоментував недавні погрози Трампа відправити американські атомні субмарини ближче до Росії після ядерних погроз, які висловлював у соцмережах сам Медведєв.

«Ми досі їх не знайшли», – сказав він, маючи на увазі американські підводні човни.

Медведєв також нахабно висловив сподівання на швидку «перемогу» Росії у війні проти України, запевнивши, що ця «перемога» повинна запобігти «новим конфліктам».

Водночас він озвучив погрози в адресу президента України Володимира Зеленського, зацитувавши фразу з роману Михайла Булгакова: «Аннушка уже розлила олію, голови йому (Володимиру Зеленському, – ред.) не зносити».

Ще один рупор Кремля, голова МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну також позитивно оцінив стосунки з адміністрацією Трампа.

Зокрема, він згадав про свою минулорічну зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, який начебто ще у лютому 2025 року заявив йому, що буде помилкою не використовувати збіг національних інтересів США та Росії для того, щоб «реалізовувати взаємовигідні економічні, торговельні, інвестиційні проєкти».

При цьому він звинуватив Європу у намаганні «вбивати клини між Росією та Сполученими Штатами», оскільки, за його словами, європейські еліти вбачаючи в політиці Сполучених Штатів при президенті Трампі «нахил на користь Росії, на шкоду інтересам Європи».

«Вони свої інтереси змінили на інтереси українського режиму і всіляко використовують цей режим, щоб воювати проти Росії, вже не приховуючи, і готуються до війни безпосередньо зі своєю участю», – видав чергову порцію маячні очільник зовнішньополітичного відомства держави-агресорки.

Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. Опісля спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання. 

Теги: Дмитро Медведєв путін Сергій Лавров Володимир Зеленський президент перемога переговори Марко Рубіо Стів Віткофф

