Президентка Словенії оголосила парламентські вибори

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар підписала у вівторок, 6 січня, указ про призначення чергових парламентських виборів на 22 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне державне інформаційне агентство Словенії СТА.

«Вибори є можливістю для нас як громади подумати про те, яку Словенію ми хочемо, які цінності ми хочемо відстоювати, яке суспільство ми хочемо побудувати і яке майбутнє ми хочемо залишити майбутнім поколінням», – заявила вона.

Podpisala sem odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 22. marca 2026. S tem se začenja za demokracijo pomembno obdobje, v katerem bomo državljanke in državljani odločali o prihodnji smeri države🇸🇮.



Naj ima v času kampanje vsebina… pic.twitter.com/7jH3kSfKr7 — Nataša Pirc Musar (@nmusar) January 6, 2026

Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування, і наголосила, що під час кампанії зміст має бути пріоритетом над політикою.

«Я не хочу жодних відхилень від проєвропейського шляху, який приніс Словенії стабільність, безпеку та розвиток», – наголосила глава Словенії.

Варто зауважити, що президент Словенії має переважно церемоніальну функцію. Глава держави є головнокомандувачем Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі керівництво Центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.

Нагадаємо, Наташа Пірц Мусар стала президенткою Словенії у грудні 2022 року. Чиновниця набрала 53,86 відсотка голосів у другому турі, а її суперник, політик правого спрямування і колишній міністр закордонних справ Андже Логар, набрав 46,14 відсотка. Наташа Пірц Мусар – чинна арезидентка Словенії і перша жінка на цій посаді, юристка, журналістка та політична діячка, яка раніше обіймала посаду уповноваженої з питань інформації. Вона також відома своєю боротьбою за свободу інформації та права людини.