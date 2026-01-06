Головна Світ Політика
Президентка Словенії оголосила парламентські вибори

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Президентка Словенії оголосила парламентські вибори
Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування
фото: x.com/nmusar

Наташа Пірц Мусар: «Я не хочу жодних відхилень від проєвропейського шляху, який приніс Словенії стабільність, безпеку та розвиток»

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар підписала у вівторок, 6 січня, указ про призначення чергових парламентських виборів на 22 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне державне інформаційне агентство Словенії СТА.

«Вибори є можливістю для нас як громади подумати про те, яку Словенію ми хочемо, які цінності ми хочемо відстоювати, яке суспільство ми хочемо побудувати і яке майбутнє ми хочемо залишити майбутнім поколінням», – заявила вона.

Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування, і наголосила, що під час кампанії зміст має бути пріоритетом над політикою.

«Я не хочу жодних відхилень від проєвропейського шляху, який приніс Словенії стабільність, безпеку та розвиток», – наголосила глава Словенії.

Варто зауважити, що президент Словенії має переважно церемоніальну функцію. Глава держави є головнокомандувачем Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі керівництво Центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.

Нагадаємо, Наташа Пірц Мусар стала президенткою Словенії у грудні 2022 року. Чиновниця набрала 53,86 відсотка голосів у другому турі, а її суперник, політик правого спрямування і колишній міністр закордонних справ Андже Логар, набрав 46,14 відсотка. Наташа Пірц Мусар – чинна арезидентка Словенії і  перша жінка на цій посаді, юристка, журналістка та політична діячка, яка раніше обіймала посаду уповноваженої з питань інформації. Вона також відома своєю боротьбою за свободу інформації та права людини.

