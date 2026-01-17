Головна Країна Події в Україні
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба
Зеленський та Федоров радилися, як посилити ППО
фото: Офіс президента

Президент обговорив з новим міністром оборони всі моменти щодо роботи протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення для посилення захисту від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозвернення глави держави.

Президент повідомив, що обговорив з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим усі моменти щодо роботи протиповітряної оборони, перевірки наслідків ударів та обставин кожної атаки російського режиму.

«Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові. Дякую всім, хто допомагає зараз», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений ліквідації наслідків масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Також українська делегація на чолі з ключовими представниками сектору безпеки та парламенту вже прибула до Сполучених Штатів Америки для проведення низки зустрічей з американською стороною. Президент зазначив, що очікує перші доповіді за результатами зустрічей уже ближче до вечора за київським часом.

