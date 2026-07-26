Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Рросійські війська завдали двох ракетних ударів, випустивши чотири ракети, а також здійснили 74 авіаудари, під час яких скинули 225 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 9623 дрони-камікадзе та 3137 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військових, зокрема 60 разів – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку

Противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 21 раз у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив три атаки у бік Вербового й Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Воїни зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, одну ракету, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1450 безпілотних літальних апаратів, 453 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Нагадаємо, триває 1614-й день повномасштабної війни в Україні.