Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року
Триває 1614-й день повномасштабної війни
колаж: https://glavcom.ua/

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Рросійські війська завдали двох ракетних ударів, випустивши чотири ракети, а також здійснили 74 авіаудари, під час яких скинули 225 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 9623 дрони-камікадзе та 3137 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військових, зокрема 60 разів – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, одну артилерійську систему та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 1

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 2

Ворог 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 3

Відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 4

Противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 21 раз у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 9

Ворог здійснив три атаки у бік Вербового й Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 11

Воїни зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року фото 12

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено дев’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, одну ракету, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1450 безпілотних літальних апаратів, 453 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Нагадаємо, триває 1614-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
23 липня, 07:43
Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми
«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
12 липня, 11:47
Наслідки атаки по Енгельсу
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
Вчора, 08:15
Після потужних вибухів територію заводу «Титан-Барикади» у Волгограді охопило масштабне задимлення
Україна встановила рекорд за ударами по російському ВПК
28 червня, 11:52
Німеччина запустила виробництво нових снарядів для України
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
30 червня, 20:35
Унаслідок влучань російських дронів виникли пожежі на території автозаправних станцій у Чернігівській області
Російські удари по АЗС на Чернігівщині стали майже щоденними: деталі від влади
1 липня, 11:21
Глава Міноборони Німеччини оцінив ситуацію на фронті
Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним
2 липня, 17:08
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
18 липня, 13:12
Тетяна Бережна – поєднує посади віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики та міністра культури України з жовтня 2025 року
Віцепремʼєрка Бережна приховала декларацію. «Главком» дізнався пікантну деталь
17 липня, 16:13

Події в Україні

«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО
Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО
Втрати ворога станом на 26 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
99K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
74K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua